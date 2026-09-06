نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

أكد المدير الرياضي لنادي إي إس بورت الجيبوتي أن فريقه لا يزال يحلم بتحقيق المفاجأة أمام الزمالك في مباراة الإياب، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أكبر الأندية الإفريقية.

وقال المدير الرياضي في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": «جئنا إلى هذه المباراة من أجل اللعب أمام الزمالك في مصر، وكان حلمنا المشاركة في دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «الأمر كان صعبًا علينا قبل بداية المباراة، ولكن بعدما أصبح الأمر واقعًا لعبنا بشخصيتنا».

وتابع: «الزمالك لديه تاريخ عريق ونحن نواجه فريقًا كبيرًا، ولكن لدينا تاريخنا أيضًا، ونحن فريق كبير في جيبوتي ونتمنى مواصلة كتابة التاريخ في المباراة الثانية».



وأكد: «نحن فريق صغير ودولة صغيرة، ولكن لدينا قلبًا كبيرًا، ولدينا حلم من أجل صناعة المفاجآت».

واختتم تصريحاته قائلًا: «قادرون على إحداث مفاجأة أمام الزمالك في المباراة الثانية إن شاء الله، فلا يوجد مستحيل في كرة القدم، وهناك أمثلة كثيرة مثل منتخب كاب فيردي».