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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى أقامها مُحامٍ ضد اللاعب الدولي محمد صلاح

صلاح
صلاح
مصطفي رجب

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح، مطالبًا بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه على سبيل التعويض عن أضرار قال إنها لحقت به.

تفاصيل الدعوى 

 أقيم دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، حملت رقم 7826، ضد اللاعب محمد صلاح، مطالبًا بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه على سبيل التعويض عن أضرار قال إنها لحقت به.


وجاءت تفاصيل الدعوى، التي أقيمت بتاريخ 12 أكتوبر 2025، طالب المحامي بتعويض قدره 255 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أشار إلى تعرضه لها طوال الفترة محل النزاع، مع ترك تقدير قيمة التعويض النهائي للمحكمة.

وتداولت المحكمة نظر القضية خلال الفترة من 2 نوفمبر 2025 وحتى 12 يوليو 2026، قبل أن تحدد جلسة 6 سبتمبر 2026 للنطق بقرارها الأخير في الدعوى، ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الطلبات المقدمة إليها خلال الجلسة المحددة

محمد صلاح محكمة القاهرة الجديدة دعوى قضائية

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