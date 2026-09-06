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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شوبير» يرد على حملات «مُجاملة الأهلي» .. ويكشف: الأحمر تعرّض لظلم تحكيمي وله ضربتي جزاء لم تُحتسب

شوبير
شوبير
علا محمد

هاجم الإعلامي أحمد شوبير الحملات التي تتحدث عن مجاملة النادي الأهلي تحكيميًا منذ بداية الدوري، مؤكدًا أن الفريق الأحمر تعرض لظلم واضح في أكثر من لقطة.

وقال شوبير، خلال تصريحات عبر قناة «النهار»: «من بداية الدوري، وبعيدًا عن كوني أهلاوي يعني، فيقولك الحق الأهلي بيتجامل؟ طيب ماشي، فين بقى؟».

وأضاف: «البنالتي اللي في مباراة الأهلي مع إنبي، فقام طلع كل المحللين، باستثناء واحد بس، كل المحللين قالك ضربة جزاء صحيحة 100% لأشرف بن شرقي، فيها دفع وبالتالي فيها ضربة جزاء».

وأوضح أن الحكم السابق جهاد جريشة كان الاستثناء الوحيد بين المحللين، قائلًا: «هو تواصل معايا ودافع عن وجهة نظره، وأنا قلت له وجهة نظر تحترم، لكنها غير صحيحة بالنسبة لي».

وتابع شوبير: «يشاء السميع العليم إنه الأسبوع اللي بعده على طول، بتروجيت يجيب جون في الزمالك بنفس اللعبة، نفس اللعبة: دفعة، لاعب الزمالك وقع، لاعب بتروجيت جاب جون، الحكم شاف الدفع واحتسب فاول، قرار صحيح 100%».

وأشار إلى تكرار الواقعة مرة أخرى خلال مباراة الأهلي وسموحة، موضحًا: «جينا مباراة الأهلي وسموحة، الحقيقة نفس اللعبة، ونفس اللاعب أشرف بن شرقي، بس الدفعة المرة دي أقوى، أقوى بكتير».

وأضاف: «أشرف بن شرقي رايح على الكورة، والدفع مش في الكتف، دفعة 100% فاول».

وتحدث شوبير عن مدى وقوع المخالفة داخل منطقة الجزاء، قائلًا: «الفاول بقى جوه المنطقة أو بره المنطقة، معنديش مشكلة، لكنه فاول.. فهي جوه المنطقة، فبينالتي».

وأضاف: «فأمين عمر، أو الكابتن أمين عمر، محسبش، والمساعد اللي كانت جنبه الكورة مرفعش، والفار ما استدعاش».

وأكد شوبير أن معظم المحللين اتفقوا على صحة احتساب ركلة جزاء، قائلًا: «وكل المحللين أجمعوا إنها ضربة جزاء».

وتطرق شوبير إلى لقطة أخرى في مباراة الأهلي وسموحة، قائلًا: «ثم كورة لمنصف بقرار على حدود المنطقة، مش داخل المنطقة، عرقلة واضحة جدًا جدًا بنسبة 100%، ما كانتش جوه، فهنا الفار ميستدعيش».

وأضاف: «الكابتن أمين عمر ما شافهاش في الأول، لكن الإعادة كلها قالت إنها فاول على حدود المنطقة».

وعن لقطة عمرو الجزار مع مهاجم سموحة فادي فريد، قال شوبير: «الغالبية أجمعوا إنها لعبة صحيحة، واللعبة على الكورة، وناس كانت بتقولك لازم طرد».

وتابع: «وإمبارح أنا اتفرجت على صديقي العزيز سيف زاهر، وعلى كابتن أحمد الشناوي وكابتن إبراهيم نور الدين، وقالوا الكورة صحيحة بنسبة 100%».

وأردف: «لأن أنا مبحبش شغل المواءمة، إن أنا أقول دي بينالتي وفي المقابل أقول دي طرد. ما بحبش كده، إنت تقول القرار الصحيح، مفيهاش فصال يعني».

وانتقد شوبير ما وصفه بالحملات العنيفة ضد التحكيم عندما تكون القرارات في صالح الأهلي، قائلًا: «التحكيم لما يبقى فير مع النادي الأهلي بقى يا عيني، بتلاقي حملات عنيفة. أنا بتكلم بمنتهى الوضوح، بعيدًا عن أهلاويتي يعني، أنا بتكلم بالصور، باللقطات».

وأشار إلى أن الحكم أمين عمر بدا متأثرًا بالضغط خلال المباراة، موضحًا: «أكتر مباراة في حياتي شفت كابتن أمين عمر مشدود جدًا جدًا. ده راجل دولي وكأس العالم، لكنه في المباراة دي واضح إنه كان هناك تأثير شديد جدًا جدًا عليه، يعني بمنطق الخوف أو القلق».

وأضاف: «فإنت يبقالك بينالتي صحيحة لا تُحتسب، وعرقلة على حدود منطقة الجزاء وتستوجب إنذار ولا تحتسب، بالإضافة لفاولات في وسط الملعب، وكورنر ليك تتحسب أوت».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأخطاء التحكيمية كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة، قائلًا: «أنا بفهمها يعني، ووارد وعادي جدًا في التحكيم، لكنه الأهلي حتى لما بيبقى له حقوق، إنت بتطلعه لا، إنه ظالم».

وأضاف: «ولولا ياسر إبراهيم سجل هدف المرة دي كان بالتعادل، والأهلي كان يخسر نقطتين».

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير الأهلي الأهلي تحكيمياً الدوري

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