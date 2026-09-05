إعلامي يفتح النار على محلل تحكيمي: أراؤه هدفها إثارة الجدل

شنّ محمد فارس، الإعلامي المنتمي للنادي الأهلي، هجومًا حادًا على أحد المحللين التحكيميين، مؤكدًا أنه يرى أن تحليلاته تهدف إلى إثارة الجدل أكثر من تقديم تحليل تحكيمي قائم على قواعد واضحة.

وأشار فارس إلى واقعة طرد عمرو الجزار لاعب الأهلي، موضحًا أنه تجاهل في البداية رأي المحلل بشأن وجود «حركة إضافية» من اللاعب، لكنه عاد للرد بعدما أصر المحلل على تبرير وجهة نظره، قائلًا إن اللاعبَين لمسا الكرة في نفس الوقت، وهو ما وصفه فارس بشكل ساخر بأنه «يحصل في كارتون كابتن ماجد».

واستشهد فارس بعدة مواقف سابقة للمحلل، من بينها تحليله لركلة جزاء الزمالك أمام المقاولون العرب، وحديثه عن إمكانية إعادة المباراة بسبب حوار أمين عمر مع حكم الـVAR، بالإضافة إلى استشهاده بلقطة لساديو ماني من الدوري السعودي لتبرير صحة هدف ناصر منسي. واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أنه يوثق مواقف المحلل التي يرى أنها تكشف منهجيته في التحليل، قائلًا: «وأنا لما بقولك حاجة عن حد، خدها مني بالضمان».