هيوز يقترب من تولي منصب المدير الرياضي بالهلال السعودي

تنحى ريتشارد هيوز عن منصبه كمدير رياضي لنادي ليفربول، ليصبح بذلك أحدث مسؤول تنفيذي رفيع المستوى يغادر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي رحيل هيوز -الذي تشير التقارير إلى أنه سينضم إلى نادي الهلال السعودي- بعد أقل من شهرين من مغادرة مايكل إدواردز لمنصبه كرئيس تنفيذي لقطاع كرة القدم في مجموعة "فينواي" الرياضية (FSG)، المالكة لنادي ليفربول.

رحيل مسئول ليفربول

وأعلن ليفربول يوم السبت أن هيوز رغب في "خوض تحدٍ جديد".

وكان هيوز قد انضم إلى النادي في عام 2024، حيث أشرف على تعيين المدرب أرني سلوت خلفاً للمدرب الأسطوري يورغن كلوب.

وقد فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، لكنه عانى من موسم مخيب للآمال في العام الماضي رغم إنفاق حوالي 500 مليون دولار على صفقات جديدة؛ حيث أُقيل سلوت في نهاية الموسم وحل محله أندوني إيراولا.

وقال مايك جوردون، رئيس مجموعة "فينواي" الرياضية: "انضم إلينا ريتشارد في بداية مرحلة شهدت تغييرات عديدة، وتحمل المسؤولية بقيادة قسم عمليات كرة القدم والإشراف على ملف التعاقدات، فضلاً عن تقديمه دعماً قيّماً للجهاز الفني. وتُعد النتائج التي حققناها في هذه المجالات خلال تلك الفترة دليلاً على حجم مساهمته. ومع ذلك، فإننا نحترم خيارات ريتشارد الشخصية ونتمنى له ولعائلته التوفيق في خطوتهم القادمة".