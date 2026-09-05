اعلامي ينتقد لجنة الحكام بسبب وصف ركلة جزاء بن شرقي بـ«الحالة الجدلية»

انتقد الإعلامي الأهلاوي محمد فارس طريقة لجنة الحكام في تحليل حالات الجولة الأولى، متسائلًا عن سبب وصف الكابتن جمال الغندور لركلة جزاء أشرف بن شرقي بـ«الحالة الجدلية»، رغم أن أغلب محللي التحكيم، باستثناء جهاد جريشة، أكدوا استحقاق اللاعب لركلة الجزاء.

لجنة الحكام

وأشار فارس إلى أن وصف الحالة بالجدلية يفترض وجود اختلاف في تقييمها بين المحللين، مستشهدًا بحالة تدخل عبد الله بكري على منصف خلال مباراة الأهلي وزد، والتي اختلف حولها أحمد الشناوي وإبراهيم نور الدين بين الطرد والإنذار، بينما لم يتخذ الحكم محمد معروف أي قرار، مؤكدًا أن لجنة الحكام لم تتطرق إلى هذه الحالة في تحليل الجولة، واختارت بدلًا منها حالة علي محمود التي رأت أنها تستوجب البطاقة الحمراء.

وتساءل فارس عن المعايير التي تعتمد عليها لجنة الحكام في اختيار الحالات التي يتم تحليلها، قائلًا إن اللجنة مطالبة بوضع معايير واضحة وموحدة لتحليل جميع الحالات، وعدم الاكتفاء بعرض الحالات التي يراها جمهور الزمالك «جدلية»، مختتمًا: «وده تهريج وعيب، ومش هنقبله».