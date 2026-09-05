رايو فاليكانو يفوز على راسينج سانتاندير 3-2 في الدوري الإسباني

حقق فريق رايو فاليكانو الفوز على فريق راسينج سانتاندير بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

سجل أهداف رايو فاليكانو كل من أندري رانيو وسيرجيو كاميلو "هدفين" في الدقائق 17 و43 و47، بينما سجل هدفى راسينج سانتاندير كل من سيرجيو كاناليس وبابلو جارسيا في الدقيقتين 4 و28 من انطلاق المباراة.

وبهذه النتيجة رفع رايو فاليكانو رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الـ12 بترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد راسينج سانتاندير عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي رايو فاليكانو وراسينج سانتاندير عن تشكيلهما لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل رايو فاليكانو كالتالي:

حراسة المرمى: كارديناس.

خط الدفاع: رانيو - ليجويني - سيس - بيدروسا.

خط الوسط: فالانتين - دياز - لوبيز.

خط الهجوم: كامبيو - دي فروتوس - جارسيا.

وجاء تشكيل راسينج سانتاندير كالتالي:

حراسة المرمى: أجيريزابالا.

خط الدفاع: مانتييا - مانو- جونزاليس - ساليناس.

خط الوسط: كاناليس - براتي - جارسيا - مارتن - فيسنتي.

خط الهجوم: الزبيري.