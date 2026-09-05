مستشار وزير التنمية المحلية سابقا: فلسفة المحليات تحتاج إلى تغيير

كشف صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن فلسفة المحليات تحتاج إلى تغيير حتى تواكب ما أعلنه الرئيس السيسي من رغبة صادقة في توصيل ما تم من إنجازات للمواطن.

وتابع خلال لقائه في التغطية الخاصة التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، أن هذه الإنجازات تصل إلى حد الإعجاز ولكن لا نستطيع تسويقها.



وأكد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أنه يتم العمل وفقا لجزر منعزلة وكل وزارة تعمل وفقا لرؤية الوزير وليس وفقا لرؤية وسياسة عامة

وأوضح أن هناك تغيير شكلي في الوزارات وليس بشكل جوهري حيث يغير شكل المكتب وطاقم المكتب وربما يغير في التكنيك ولكن السياسة العامة لا بد أن تكون موجودة.

وأردف أن الوزير مهمته وضع سياسة وزارته والإشراف على تنفيذها، حيث إن الافتتاحات والجولات الميدانية في الدول الأخرى ليس من اختصاص الوزير وإنما من هو يتبع الوزير.

وشدد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، على أن مشكلة مصر ليست نقص موارد أو ذكاء ينقص شعبها، ولكن المشكلة في كيفية إدارة الموارد وعقول المصريين، موضحا أن المستفيد من وضع خاطئ يستميت في بقاء هذا الوضع حتى يحتفظ بالامتيازات التي يحصل عليها.

وشدد على أن وزير التنمية المحلية هو همزة الوصل بين رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للمحافظين والمحافظين ودوره ينحصر في التوثيق بين الوزارات المختلفة والمحافظات وحل المشكلة في تطبيق النص الدستوري وهو قيام اللامركزية في إدارة المحافظات