بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 204 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة ( 27 أغسطس : 3 سبتمبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 28 أغسطس 2026*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق تنفيذ الموجة (30) لإزالة كافة التعديات والمخالفات على (الأراضى أملاك الدولة – المتغيرات المكانية الغير قانونية – التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية) وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من السبت 29/8/2026 وحتى 20/11/2026 ، وذلك بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ أعمال أبحاث التربة بالموقع المخصص لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بقرية دفرة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن أنشطة مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

*السبت 29 أغسطس 2026:*

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في أعمال المائدة المستديرة حول «المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة.. نحو كفاءة أعلى واستهلاك أكثر استدامة»، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

*الأحد 30 أغسطس 2026:*

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشروع تطوير ورفع كفاءة كوبري الأميرية أعلى ترعة الإسماعيلية، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، وفي ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين محافظتي القاهرة والقليوبية لتنفيذ المشروعات المشتركة ورفع كفاءة المحاور المرورية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين "حضانة السيارات" بأبي زعبل بمركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير منظومة إدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة للمخلفات بمنطقة عرب العليقات بمركز ومدينة الخانكة، أعقبها افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بمنطقة مرصفا بمركز ومدينة بنها، في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، وضمن خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطوير البنية الأساسية للمنظومة.

*الأثنين 31 أغسطس 2026:*

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع والتكلفة بالكامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ذات الأولوية، ورفع كفاءة البنية الأساسية والبيئة العمرانية، بما يحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على المنطقة ويحافظ على النشاط التجاري التاريخي لسوق العتبة، حيث يتم تنفيذ المشروع بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة لمتابعة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وذلك بحضور قيادات من الوزارة والمحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع المجلس القومي للمياه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً؛ بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة .

*الثلاثاء 1 سبتمبر 2026*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم المشروعات البيئية والاستثمار البيئي، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، وأيضاً متابعة الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج الحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، والتي استهدفت عددًا من الأحياء بمحافظتي السويس والقليوبية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء وحدات الإدارة المحلية، ورصد المخالفات، وسرعة التعامل معها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي "IDEIA"، من العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء هانى رشاد محافظ السويس، والسيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والسيدة آن شو القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندسة هناء جمعة، مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وبمشاركة السادة نواب المحافظين ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية وممثلي شركاء التنمية والمنظمات الدولية.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد في دعم تبادل المعلومات البيئية ذات الصلة بالمنشآت والأنشطة الصناعية، حيث وقع عليه المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.جاء ذلك على هامش فعاليات اطلاق الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي "IDEIA"، من العاصمة الجديدة.

وعلى هامش مؤتمر إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» ، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والذي أطلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور محمد فريد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية ، بحضور محافظ السويس وشركاء التنمية ، حيث شهد المؤتمر تقديم عرضا تفصيلياً لآليات عمل المنظومة ومراحل التشغيل، وما توفره من أدوات رقمية لإدارة دورة الحصول على الموافقة البيئية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والاستشاريين، ورفع كفاءة الأداء داخل جهاز شئون البيئة، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الإجراءات.

*الأربعاء 2 سبتمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بمحافظة قنا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 28 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي تم تنفيذه من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، تضمنت حي باب الشعرية وحي وسط القاهرة وحي المرج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات.

*الخميس 3 سبتمبر 2026:*

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة "IDEIA" ( https://ideia.moenv.gov.eg/ ) كإحدى منظومات التحول الرقمي لجهاز شئون البيئة ، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع دورة الحصول على الموافقات البيئية بما يدعم الاستثمار الأخضر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وفى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة .. نظمت الوزارة من خلال وحدة الاستدامة والتنمية المجتمعية حواراً مجتمعياً حول آليات تنظيم صيد الطيور المهاجرة فى مصر تمهيداً لإصدار القرار، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وعدد من الأخصائيين العاملين بقطاع حماية الطبيعة ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من أصحاب المصلحة العاملين بالمجال.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع السيد/ جيلبرتو بيكيتو فراتين وزير البيئة والطاقة الإيطالي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وشهد الاجتماع استعراض سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للوزارتين .

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأهمية رفع الوعي لدى العاملين بالوزارة، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع التحديات المختلفة والمعلومات المتداولة، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع التطورات المتسارعة، استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الكاتبة نشوى الحوفي، في ندوة تثقيفية للعاملين بالوزارة وذلك بحضور اللواء سعد ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوزارة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC والجامعة الألمانية الدولية GIU لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر ال27 وذويهم، وتسليمهم وثائق المنح الدراسية الكاملة المخصصة للدراسة بكليات الجامعتين للعام الدراسى المقبل 2026 - 2027 والبالغ عددها 79 منحة دراسية.