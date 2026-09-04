ثغرة خطيرة تضرب واتساب.. صورك الخاصة تظهر قبل فتح الهاتف

كشفت تقارير عن وجود ثغرة في تطبيق واتساب WhatsApp على نظام أندرويد، تتيح إمكانية الوصول إلى الصور الخاصة المخزنة على الهاتف وعرضها دون الحاجة إلى فتح قفل الجهاز، وهو ما يفترض ألا يكون ممكنا.

وتم رصد الثغرة في البداية من جانب أحد الباحثين عبر منصة إكس، قبل أن تؤكدها اختبارات أجراها Mobile Hacker وموقع NotebookCheck، حيث يمكن استغلال خلل بسيط في طريقة تعامل واتساب مع مكالمات الفيديو للوصول إلى الصور قبل إدخال رمز PIN أو استخدام المصادقة البيومترية.

كيف يمكن استغلال الثغرة؟



تبدأ العملية بوصول مكالمة واتساب إلى الهاتف والرد عليها، وهي خطوة لا تتطلب عادة فتح قفل الجهاز، على غرار المكالمات الهاتفية التقليدية.

وبعد الرد، يمكن للمستخدم الضغط على خيار يتيح إضافة الفلاتر والتأثيرات إلى بث الفيديو، ومن ضمن الخيارات المتاحة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من “ميتا” لتحرير الصور.

واتساب

وهنا تظهر المشكلة، إذ يبدو أن واتساب لا يمنع الوصول إلى محتوى الصور في هذه المرحلة، بل يعرض معاينة الصور بوضوح، قبل أن يطلب نظام أندرويد من المستخدم فتح قفل الهاتف باستخدام رمز PIN أو وسائل التحقق البيومترية.

الثغرة لا تعمل على جميع الهواتف



ولا يبدو أن المشكلة تؤثر في جميع أجهزة أندرويد بالطريقة نفسها.

ووفقا لاختبارات NotebookCheck، تمنع بعض أجهزة سامسونج Galaxy الوصول إلى هذه المرحلة قبل إلغاء قفل الشاشة، بينما تسمح أجهزة جوجل Pixel وأوبو باستغلال الثغرة وتجاوز شاشة القفل للوصول إلى الصور.

أما أجهزة آيفون فلا تتأثر بهذه المشكلة، إذ يعتمد واتساب فيها على واجهة المكالمات الأصلية لنظام iOS، ما يمنع السيناريو الذي يؤدي إلى الوصول إلى الصور قبل فتح الجهاز.

الوصول إلى الصور محدود



ورغم خطورة الثغرة، لا يبدو أنها تسمح بتجاوز شاشة القفل بالكامل، إذ تظل بقية أجزاء الهاتف محمية ولا يمكن الوصول إليها دون إلغاء القفل.

كما تظل الإمكانيات المتاحة للصور محدودة، إذ يقتصر الأمر بشكل أساسي على عرضها، دون إمكانية واضحة للوصول إلى بقية محتويات الجهاز.

ومع ذلك، يمكن لشخص لديه وصول فعلي إلى الهاتف استغلال الثغرة لرؤية صور خاصة، أو حتى تصويرها باستخدام جهاز آخر.

ومن المتوقع أن تتمكن واتساب من معالجة المشكلة عبر تحديث للتطبيق، لكن لم تعلن الشركة حتى الآن عن إصدار تحديث مخصص لإغلاق الثغرة.

وقد تم بالفعل إبلاغ كل من واتساب وجوجل بالمشكلة.

حل مؤقت لمستخدمي أندرويد



وإلى حين صدور تحديث يعالج الخلل، يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر عبر تغيير صلاحيات واتساب المتعلقة بالصور ومقاطع الفيديو في إعدادات أندرويد إلى خيار وصول محدود Limited.

ومن شأن هذا الإجراء منع التطبيق من الوصول الكامل إلى مكتبة الصور، وبالتالي تعطيل المسار الذي تستغله الثغرة مؤقتا.