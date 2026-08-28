واتساب يطرح ميزة جديدة لمكافحة الاحتيال تعمل على جهاز المستخدم

بدأت شركة ميتا في طرح ميزة تنبيه الاحتيال Scam Alert الجديدة لمكافحة الرسائل الاحتيالية أمام عدد محدود من مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى الحد من الرسائل والمحادثات الاحتيالية، خصوصا مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من جانب المحتالين.

وبحسب موقع WABetaInfo، بدأت الميزة بالوصول تدريجيا إلى مجموعة محدودة من مختبري النسخة التجريبية على أندرويد، وإذا سارت عملية الاختبار وفقا للخطة، فمن المتوقع أن تصل الميزة إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة، ضمن مجموعة من أدوات الأمان التي تعمل ميتا على تطويرها لـ واتساب.

كيف تعمل ميزة تنبيه الاحتيال؟



عند تفعيل الميزة، يفحص واتساب الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة، بحثا عن أنماط شائعة مرتبطة بعمليات الاحتيال.

وفي حال اكتشاف مؤشرات مريبة، يعرض التطبيق تحذيرا داخل المحادثة يقول: "قد تكون هذه عملية احتيال".

ولا يظهر هذا التحذير للطرف الذي أرسل الرسالة، وفي المقابل، يتيح واتساب للمستخدم اتخاذ إجراء من خلال حظر جهة الاتصال والإبلاغ عنها، أو اعتبار المحادثة موثوقة والاستمرار فيها.

كما تتضمن الميزة سجلا محليا للنشاط، يعرض للمستخدم معلومات حول أوقات تفعيل تنبيه الاحتيال، والرسائل التي جرى تصنيفها على أنها مشبوهة، إضافة إلى إصدار النموذج المستخدم في عملية التحليل.

ويمكن الاستفادة من هذا السجل لمراجعة أداء نظام مكافحة الاحتيال ومعرفة مدى فعاليته.

ميزة تنبيه الاحتيال

تحليل الرسائل يتم على الجهاز



ومن أبرز ما يميز الميزة الجديدة اعتمادها على نموذج للتعلم الآلي يعمل مباشرة على جهاز المستخدم لتحليل الرسائل الواردة.

وبذلك، لا يتم إرسال محتوى الرسائل إلى خوادم واتساب أو ميتا أو أي خادم خارجي بهدف تحليلها.

ومع ذلك، يمنح واتساب المستخدم خيارا اختياريا للمساعدة في تحسين النظام من خلال مشاركة بيانات مع خوادم ميتا، فعندما يتم تصنيف محادثة مشبوهة على أنها موثوقة، يمكن للمستخدم، بمحض إرادته، مشاركة آخر خمس رسائل من المحادثة مع واتساب.

وتقول ميتا إن هذه البيانات ستستخدم لتحسين نموذج التعلم الآلي وتقليل حالات الإنذارات الكاذبة، أي المحادثات التي يتم تصنيفها بالخطأ على أنها عمليات احتيال.

الميزة غير مفعلة افتراضيا



تأتي ميزة تنبيه الاحتيال معطلة افتراضيا، ما يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى تفعيلها يدويا.

وفي الوقت الحالي، يظل توفرها محدودا للغاية، كما أن تثبيت أحدث إصدار متوافق من واتساب التجريبي لأندرويد لا يضمن الحصول عليها.

وبحسب WABetaInfo، تخطط واتساب أيضا لإطلاق الميزة على أجهزة آيفون في وقت لاحق، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن موعد محدد لإتاحتها على نطاق أوسع.