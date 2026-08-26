وداعا لرمز الـ6 أرقام.. واتساب يغير طريقة تأمين حسابك بالكامل

أعلن تطبيق واتساب، عن مجموعة جديدة من تحديثات الأمان لحسابات المستخدمين، أبرزها استبدال رمز PIN المكون من 6 أرقام والمستخدم في ميزة التحقق بخطوتين بكلمة مرور كاملة يمكن أن تتضمن الأحرف والأرقام، مع دعم الرموز الخاصة، لتوفير طبقة إضافية من الحماية ضد الاستيلاء على الحسابات.

وكشفت الشركة في تدوينة رسمية عن 3 ميزات أمنية جديدة، تشمل إلى جانب كلمة المرور الجديدة، توسيع دعم مفاتيح المرور Passkeys، وتوفير معلومات إضافية حول المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة على أجهزة أندرويد.

كلمة مرور بدلا من PIN



اعتمد التحقق بخطوتين في واتساب حتى الآن على رمز مكون من 6 أرقام، لكن النظام الجديد يتيح للمستخدم إنشاء كلمة مرور أطول تتضمن أحرفا وأرقاما، مع إمكانية استخدام رموز خاصة، بهدف جعل طبقة الحماية الإضافية أكثر صعوبة في التخمين.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الخيار من خلال: الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين

وفي حال وصلت الميزة إلى حساب المستخدم، سيظهر خيار إعداد كلمة المرور الجديدة ضمن إعدادات التحقق بخطوتين.

وبحسب المعلومات المتاحة حاليا، يجب أن تتكون كلمة المرور من 8 أحرف على الأقل، على أن تتضمن حرفا واحدا ورقما واحدا على الأقل.

واتساب

لماذا كلمة المرور أكثر أمانا؟



تستند الفكرة إلى أن رمز PIN المكون من 6 أرقام يوفر عددا محدودا نسبيا من الاحتمالات، كما أن بعض المستخدمين قد يختارون أرقاما يسهل توقعها.

أما كلمة المرور الأطول والأكثر تنوعا، فتجعل مهمة تخمين بيانات الدخول أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجمين.

لكن كلمة المرور الجديدة لا تلغي رمز التحقق الذي يرسل عبر SMS عند تسجيل الدخول، وسيظل المستخدم بحاجة إلى إثبات ملكيته لرقم الهاتف باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة الذي يرسله واتساب، بينما تعمل كلمة المرور الجديدة كطبقة حماية إضافية.

طرح تدريجي على أندرويد وآيفون



بدأ واتساب طرح ميزة كلمة المرور الجديدة تدريجيا على أجهزة أندرويد وiOS، لذلك قد لا تظهر الميزة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه.

وفي حال لم يجد المستخدم الخيار ضمن إعدادات التحقق بخطوتين، فقد يحتاج إلى الانتظار حتى يصل التحديث إلى حسابه.

وفي الوقت نفسه، أعلنت واتساب أن أكثر من مليار مستخدم يعتمدون حاليا على مفاتيح المرور لتأمين حساباتهم.

كما تضيف الشركة معلومات وسياقا إضافيا بشأن المكالمات الواردة من أرقام مجهولة على أندرويد، بما في ذلك معرفة ما إذا كان المتصل موجودا في دولة أخرى أو ما إذا كان يشترك مع المستخدم في إحدى مجموعات واتساب.