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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اسم المستخدم يكفي.. واتساب يختبر طريقة جديدة لإضافة جهات الاتصال

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يواصل واتساب توسيع ميزة أسماء المستخدمين Usernames، إذ بدأ اختبار إمكانية حفظ اسم المستخدم الخاص بجهة الاتصال إلى جانب الاسم ورقم الهاتف عند إضافة جهة اتصال جديدة.

ويظهر حقل اسم المستخدم بين حقلي الاسم الأول والأخير وقسم رقم الهاتف، ما يتيح للمستخدم الاحتفاظ بالمعرف الفريد لجهة الاتصال إلى جانب بياناتها التقليدية.

ويمكن إضافة جهة اتصال جديدة على واتساب من خلال الضغط على زر + في شريط التنقل داخل تبويب المحادثات، ثم اختيار جهة اتصال جديدة New Contact. 

وبحسب موقع WABetaInfo، سيبدأ واتساب مستقبلا في تعبئة حقل اسم المستخدم تلقائيا عند إنشاء جهة اتصال جديدة من شاشة معلومات المحادثة، مع توسع إتاحة أسماء المستخدمين.

جهة اتصال جديدة

خطوة نحو التواصل دون مشاركة رقم الهاتف

تمهد الميزة الجديدة لمرحلة قد لا يصبح فيها مشاركة رقم الهاتف الشخصي أمرا ضروريا لبدء محادثة على واتساب.

وتتيح إضافة اسم المستخدم إلى دفتر العناوين ربط المعرف الفريد باسم جهة الاتصال ورقم هاتفها المحفوظ على الجهاز. 

وعند إطلاق نظام أسماء المستخدمين على نطاق أوسع، سيتمكن المستخدمون من بدء المحادثات باستخدام هذه المعرفات دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم الأساسية.

وتتوفر الميزة حاليا لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية، إلى جانب بعض المستخدمين الذين يعملون بأحدث إصدارات واتساب المستقرة عبر App Store وGoogle Play.

ولمعرفة ما إذا كانت الميزة متاحة على جهازك، افتح واتساب وانتقل إلى تبويب المحادثات، ثم اضغط على + واختر جهة اتصال جديدة، وإذا كانت الميزة مفعلة، سيظهر حقل إضافي مخصص لاسم المستخدم بجوار حقول الاسم ورقم الهاتف.

وكان واتساب قد أتاح في إصدارات تجريبية سابقة إمكانية حجز أسماء المستخدمين مبكرا من خلال إعدادات الحساب، فيما يمثل دمجها الآن داخل شاشة إضافة جهات الاتصال خطوة جديدة نحو الإطلاق العام للميزة.

وبمجرد اكتمال إطلاق النظام، سيتمكن الأفراد والشركات من التواصل عبر أسماء المستخدمين دون الكشف بالضرورة عن أرقام هواتفهم الشخصية.

كما أكدت واتساب أن جهات الاتصال المضافة باستخدام أسماء المستخدمين ستخضع لقواعد الخصوصية المعتادة المتعلقة بتحديثات الحالة، إذ سيتمكن الطرفان من مشاهدة ومشاركة الحالات طالما كان كل منهما قد حفظ جهة الاتصال الخاصة بالآخر وسمحت إعدادات الخصوصية بذلك.

واتساب أسماء المستخدمين حفظ اسم المستخدم جهة اتصال جديدة

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