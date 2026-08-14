احذر هذه الرسائل.. واتساب يطلق سلاحا جديدا لمكافحة الاحتيال

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق ميزة اختيارية جديدة على تطبيق واتساب تحمل اسم تنبيه الاحتيال Scam Alert، وتستخدم تقنيات التعلم الآلي التي تعمل مباشرة على جهاز المستخدم لرصد الرسائل المشبوهة والتنبيه إلى محاولات الاحتيال المحتملة.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد أن بدأت “ميتا” في وقت سابق من العام تطبيق نظام للكشف عن عمليات الاحتيال المرتبطة بطلبات ربط الأجهزة على واتساب، أما ميزة Scam Alert الجديدة، فما تزال تطرح حاليا بشكل تجريبي محدود.

تحذير عند اكتشاف رسالة مشبوهة

تعمل الميزة على تحليل الرسائل باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي على الجهاز، وفي حال اكتشف النظام أن الرسالة قد تكون محاولة احتيال، يظهر للمستخدم تحذير داخل المحادثة، دون أن يكون هذا التحذير ظاهرا للطرف الآخر.

بعد ظهور التنبيه، يمكن للمستخدم اختيار الإجراء المناسب، بما في ذلك:

- حظر جهة الاتصال.

- الإبلاغ عن المحادثة.

- متابعة المحادثة رغم التحذير.

وفي حال اعتقد المستخدم أن التنبيه ظهر عن طريق الخطأ، يمكنه وضع علامة تفيد بأنه يثق بالمحادثة، وعندها يختفي التحذير ولن تقوم ميزة Scam Alert بتنبيه المستخدم بشأن المحادثة نفسها مرة أخرى.

كما يمكن للمستخدم الذي يختار الوثوق بالمحادثة، الموافقة على مشاركة آخر 5 رسائل تلقاها مع واتساب، بهدف المساعدة في تحسين دقة الميزة مستقبلا.

Scam Alert

حماية الخصوصية على الجهاز

وتؤكد “ميتا” أن محتوى الرسائل لا يغادر جهاز المستخدم أثناء عملية التصنيف عند تفعيل ميزة الكشف عن الاحتيال، كما لا يتم إرسال أي بلاغ تلقائي إلى واتساب أو ميتا أو أي جهة أخرى.

وتتيح الشركة للمستخدمين أيضا إيقاف ميزة Scam Alert في أي وقت إذا لم يرغبوا في استخدامها.

واتساب.. هدف رئيسي للمحتالين

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتشار عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتساب، الذي يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، ما يجعله أحد أكبر ساحات النشاط بالنسبة للمحتالين، سواء في عمليات تحويل الأموال أو أساليب الاحتيال الاستثماري المعروفة باسم Pig Butchering.

وبحسب بيانات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، أبلغ الضحايا عن خسارة نحو 425 مليون دولار بسبب عمليات احتيال عبر واتساب وحده، من إجمالي أكثر من 2.1 مليار دولار خسرها مستخدمون في عمليات احتيال مرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2025.

وتراهن “ميتا” من خلال Scam Alert على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط المشبوهة مبكرا، مع إبقاء القرار النهائي بيد المستخدم بشأن حظر المحادثة أو الإبلاغ عنها أو مواصلتها.