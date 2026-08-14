بالتقسيط.. كواليس تعاقد الأهلي مع موهبة غزل المحلة

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع محمود صلاح لاعب غزل المحلة فى ميركاتو الصيف.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة مد فترة غلق القيد "يومين" لإتمام صفقة محمود صلاح، اللاعب مواليد 2007 وقيد الناشئين سيغلق بنهاية اليوم، وينتظر الآن رد اتحاد الكرة.

وتتم صباغة العقود الآن تزامنا مع التفاوض على صياغة بعض البنود:

35 مليون جنيه قيمة انتقال

%25 إعادة بيع

8 ملايين جنيه إضافات مرتبطة بتألق اللاعب وانضمامه للمنتخب ومشاركته في كأس العالم المقبل

25 مليون الآن و 10 مليون بعد ثلاث شهور .

ويتم الدفع بنظام التقسيط حيث يحصل المحلة على النسبة الأكبر بعد التوقيع ثم يتم تقسيط باقي المبلغ.