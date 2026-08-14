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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تنتظر عرض فيلمها "الست لما" وتؤكد أنها شخصية جديدة عليها

يسرا
يسرا
محمد نبيل

تنتظر الفنانة يسرا عرض أحدث أفلامها فيلم الست لما والمنتظر عرضه يوم ١٩ من أغسطس الجاري في مصر ويوم ٢٧ في باقي أنحاء الوطن العربي. 
 

يسرا ستحضر العرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء القادم رفقة مخرج العمل خالد ابو غريب و باقي ابطاله ومنتجيه رنا و ندى السبكي
في الوقت نفسه عبرت يسرا  عن سعادتها بالعودة للسينما في دور جديد عليها مع مخرج واعد هو خالد ابو غريب و شركة إنتاج عملت معها كثيرا وحققت معها الكثير من النجاحات خصوصا ان المنتج محمد السبكي و المنتجين رنا وندا السبكي لم يبخلوا على الفيلم باي شكل وكانوا حريصين على خروجه في أفضل صورة. 
 


الفيلم بطولة كل من يسرا ودرة، و ماجد المصري، وياسمين رئيس،وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.


ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم
كندة علوش وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في مجتمعاتنا العربية من خلال حملة تطلقها دينا الكردي التي تلعبها النجمة يسرا وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين. ترى كيف ستقلب حملة فيتو احداث الفيلم و هل يمكن تحقيقها في الواقع؟

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