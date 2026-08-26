ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات خطرة سائلة على أحد أحواض بحيرة مريوط بالإسكندرية

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بالتحرك الفورى، وذلك عقب ورود بلاغ من شرطة البيئة والمسطحات يفيد بوجود سيارة نقل (فنطاس) تقوم بإلقاء مخلفات سائلة لها رائحة نفاذة على مياه بحيرة مريوط.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، موجهة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للسيطرة على جميع مصادر التلوث على المسطحات المائية، مؤكدة أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها.

وعلى الفور توجهت لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة و شرطة البيئة والمسطحات حيث تم إجراء المعاينة على الطبيعة لموقع البلاغ، وأسفرت المعاينة عن ضبط سيارة تابعة لإحدى شركات النقل كانت تقوم بصرف كميات ضخمة من مخلفات سائلة لها رائحة نفاذة على مياه البحيرة، حيث تم التحفظ على السيارة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات تخص تلويث المسطحات المائية، مع استمرار الوزارة فى تنفيذ حملات موسعة للحد من جميع مصادر التلوث بكافة أشكاله تنفيذاً للقانون.