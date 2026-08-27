ميتا ترفع مستوى الحماية في واتساب.. و3 ميزات جديدة لحساب أكثر أمانا

أعلنت شركة ميتا، مجموعة جديدة من التحسينات الأمنية لتطبيق واتساب، تشمل تعزيز ميزة التحقق بخطوتين، وتوفير معلومات إضافية بشأن المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، إلى جانب إتاحة تسجيل أكثر من مفتاح مرور للحساب نفسه.

وأكدت الشركة، أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز خصوصية المستخدمين وحماية حساباتهم، مشيرة إلى أن محادثات واتساب محمية افتراضيا بتشفير شامل بين الطرفين.

كلمة مرور أقوى للتحقق بخطوتين



رفعت واتساب مستوى أمان ميزة التحقق بخطوتين، إذ استبدلت رمز الـPIN المكون من ستة أرقام بكلمة مرور أطول يمكن أن تتضمن أحرفا وأرقاما ورموزا خاصة، ما يوفر طبقة حماية إضافية للحساب.

معلومات إضافية عن المكالمات من أرقام مجهولة

وعلى أجهزة أندرويد، سيعرض واتساب معلومات إضافية قبل الرد على مكالمة واردة من رقم غير محفوظ في جهات اتصال المستخدم.

وتشمل المعلومات الجديدة معرفة ما إذا كان الرقم مسجلا في دولة أخرى، وما إذا كان المتصل يشترك مع المستخدم في أي مجموعات على واتساب.

وقالت ميتا إن هذه الميزة تمنح المستخدم وقتا أكبر لتقييم المكالمة قبل الرد، خاصة أن المحتالين يعتمدون غالبا على خلق شعور بالاستعجال لدى ضحاياهم.

واتساب

أكثر من مفتاح مرور للحساب الواحد



كشفت ميتا أيضا أن أكثر من مليار شخص قاموا بالفعل بإعداد مفتاح مرور Passkey على واتساب، وهي ميزة تتيح تسجيل الدخول مجددا باستخدام بصمة الإصبع أو Face ID أو رمز قفل الشاشة، بدلا من إدخال رمز تحقق أو رقم PIN.

وأصبح بإمكان المستخدمين الذين يتنقلون بين أجهزة أندرويد وآيفون، أو يستخدمون أكثر من منصة، تسجيل أكثر من مفتاح مرور للحساب نفسه. ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال:

الإعدادات > الحساب > مفاتيح المرور Passkeys.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من تحديثات الأمان التي أطلقتها واتساب خلال الأشهر الماضية، في إطار مساعي ميتا لمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في حساباتهم وتعزيز حمايتها.

وفي يونيو الماضي، أضاف واتساب شاشة تحذيرية تظهر قبل بدء محادثة مع رقم هاتف غير مألوف، وتعرض معلومات مثل رمز الدولة والمجموعات المشتركة.

وفي مايو، طرحت الشركة ميزة الدردشة المتخفية Incognito Chat التي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع Meta AI لا تستطيع المنصة نفسها قراءة محتواها.