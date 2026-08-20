7 من أخطر عمليات الاحتيال على واتساب .. كيف تكتشفها وتحمي حسابك؟

معظم عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمي واتساب لا تعتمد على اختراقات تقنية متطورة أو مجموعات قرصنة مدعومة من جهات حكومية، بل يقف وراءها في الغالب مجرمون يعتمدون على الهندسة الاجتماعية واستغلال ثقة المستخدمين وعدم انتباههم إلى العلامات التحذيرية.

وأزالت شركة “ميتا” نحو 6.8 مليون حساب على واتساب مرتبط بجرائم إلكترونية وعمليات احتيال رقمي خلال النصف الثاني من عام 2025 وحده.

ومع ذلك، لا تزال هذه الهجمات مستمرة، نظرا لانخفاض تكلفتها وسهولة تنفيذها، خصوصا مع اعتماد المحتالين على روبوتات الدردشة لأتمتة جزء كبير من العمليات.

والخبر الجيد هو أن معظم هذه الحيل تتبع أنماطا متكررة، ومعرفة الطريقة التي يعمل بها المحتالون يمكن أن تساعدك على اكتشاف الهجوم قبل أن يؤدي إلى سرقة بياناتك أو أموالك.

واتساب

1. سرقة رمز التحقق والاستيلاء على الحساب:



تعد هذه من أخطر حيل واتساب، لأنها قد تؤدي إلى فقدان السيطرة الكاملة على حسابك وتسليمه للمحتال.

يبدأ الهجوم عندما يدخل المحتال رقم هاتفك على واتساب لمحاولة تسجيل الدخول إلى حسابك من جهازه، فيرسل واتساب رمز تحقق إلى رقم هاتفك، بعدها يتواصل معك شخص ينتحل صفة صديق أو أحد أفراد العائلة ويطلب منك إرسال رمز التحقق بحجة ما.

إذا شاركت الرمز، يستطيع المهاجم تسجيل الدخول إلى حسابك، وقد يتمكن من تغيير بيانات الحساب واستخدامه في تنفيذ عمليات احتيال ضد جهات اتصالك.

سرقة رمز التحقق

كيف تحمي نفسك؟

لا تشارك رمز التحقق الخاص بـ واتساب مع أي شخص، سواء عبر مكالمة أو رسالة، حتى لو بدا أن الطلب صادر عن شخص تعرفه.

وإذا وصلك رمز تحقق جديد من واتساب دون أن تطلبه، فاعتبر ذلك إشارة محتملة إلى محاولة الاستيلاء على حسابك.

كما ينصح بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين من خلال إعدادات واتساب، ضمن قسم الحساب، لإضافة طبقة حماية أخرى إلى الحساب.

2. الاحتيال بحجة وجود حالة طارئة:



بعد تمكن المحتال من السيطرة على حساب شخص ما، قد يبدأ بإرسال رسائل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالضحية، منتحلا شخصيته ومدعيا أنه يمر بحالة طبية أو مالية طارئة ويحتاج إلى المال بشكل عاجل.

ويعتمد هذا النوع من الاحتيال على إثارة الذعر والاستعجال، لأن الشخص القلق يكون أقل ميلا إلى التحقق من حقيقة الطلب.

وفي بعض الحالات، قد يلجأ المحتالون أيضا إلى رسائل صوتية مولدة بالذكاء الاصطناعي لتقليد صوت صاحب الحساب الحقيقي.

إذا تلقيت طلبا مفاجئا لتحويل أموال من شخص تعرفه، لا تتسرع في الدفع، اتصل به مباشرة عبر رقم تعرفه مسبقا، وليس من خلال الرقم أو الحساب الذي أرسل الطلب. وإذا ادعى أن رقمه تغير أو أن هاتفه لا يعمل، فهذه علامة تستدعي مزيدا من الحذر.

واتساب

3. عمليات احتيال عاطفية طويلة الأمد:



يستغل المحتالون تطبيقات المراسلة، ومن بينها واتساب، لتنفيذ عمليات احتيال عاطفية قد تستمر لأشهر.

في البداية، يحاول المحتال بناء علاقة وثقة مع الضحية من خلال الرسائل النصية والمكالمات الصوتية، وبعد أن يشعر بأنه أصبح موضع ثقة، يبدأ بطلب مبالغ مالية صغيرة بحجة وجود ظرف عاجل.

ثم تتزايد قيمة المبالغ المطلوبة تدريجيا، وقد يستخدم المحتال ذرائع مختلفة مثل الأزمات العائلية أو المشكلات المالية أو فرص الاستثمار في العملات المشفرة أو الصناديق الخاصة.

القاعدة الأهم هنا: إذا كان شخص لم تقابله وجها لوجه يطلب منك المال، فهذه علامة خطر واضحة.

4. دعوات الاشتراك في خدمات أو تطبيقات مزعومة:



قد تتلقى رسالة تبدو وكأنها صادرة عن جهة رسمية في واتساب، تخبرك بأنك حصلت على دعوة لتجربة مستوى اشتراك جديد أو خدمة مميزة غير متاحة لعامة المستخدمين.

وغالبا ما تحتوي الرسالة على رابط يطلب منك تنزيل تطبيق من مصدر غير معروف، وقد يؤدي فتح الرابط أو تثبيت التطبيق إلى إصابة الهاتف ببرمجيات خبيثة، مثل برمجيات الفدية أو برامج تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح.

لذلك، إذا وصلتك دعوة إلى خدمات مزعومة مثل واتساب جولد أو WhatsApp Premium أو أي اشتراك لا يمكنك التحقق منه عبر المصادر الرسمية، فلا تضغط على الرابط.

ويفضل دائما تنزيل التطبيقات من Google Play أو App Store بدلا من الروابط المرسلة من جهات مجهولة.

كما يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تعزيز الخصوصية تعطيل معاينات الروابط من إعدادات الخصوصية في واتساب.

5. انتحال صفة البنوك وشركات التوصيل والجهات الرسمية:



من أكثر الأساليب شيوعا أن ينتحل المحتال شخصية موظف في بنك أو شركة توصيل أو شركة تقنية أو حتى جهة حكومية.

وقد يطلب منك المحتال، على سبيل المثال، مشاركة رمز مرور لمرة واحدة OTP بحجة إجراء فحص أمني، أو قد يطلب منك منح شخص ما إمكانية الوصول عن بعد إلى جهازك بحجة تقديم الدعم الفني.

الحل بسيط: إذا تواصل معك شخص مدعيا أنه موظف في بنك أو جهة رسمية، لا تتابع المحادثة في القناة نفسها، أغلق الاتصال واتصل بالجهة من رقمها الرسمي الذي تحصل عليه من موقعها الإلكتروني أو مستنداتها الرسمية.

ولا تمنح أي شخص مجهول إمكانية الوصول عن بعد إلى هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمجرد أنه يدعي أنه موظف دعم فني.

6. عروض الوظائف والمقابلات الوهمية:



تستغل عمليات الاحتيال المتعلقة بالوظائف حاجة الأشخاص إلى العمل، وقد تبدأ برسالة من رقم مجهول تعرض وظيفة عن بعد تبدو سهلة ومربحة.

وفي بعض الحالات، يدفع المحتال مبلغا صغيرا للضحية في البداية لبناء الثقة، مقابل تنفيذ مهام بسيطة مثل الترويج لإعلان أو رفع ترتيب منتج.

لكن بعد ذلك قد يطلب من الضحية إيداع مبلغ مالي كبير للحصول على مجموعة جديدة من المهام أو لأغراض "التحقق".

وقد لا يكون الطلب متعلقا بالمال مباشرة، إذ يمكن أن يطلب المحتال الوصول إلى جهازك أو الضغط على رابط لإجراء استبيان، بينما يكون الرابط مصمما لسرقة البيانات أو تثبيت برمجيات ضارة.

إذا تلقيت عرض عمل غير متوقع عبر واتساب، اطلب من المرسل التواصل معك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للشركة أو رقمها الرسمي. وإذا رفض ذلك، فهذه علامة قوية على أن العرض احتيالي.

7. الجمعيات الخيرية الوهمية وإغاثة الكوارث:



يستغل المحتالون مشاعر التعاطف لدى المستخدمين من خلال انتحال صفة جمعيات خيرية أو حملات لإغاثة ضحايا الكوارث، ثم مطالبتهم بالتبرع.

وتزداد خطورة هذه الحيلة عندما يتم إعادة توجيه الرسائل من شخص إلى آخر، ما يمنحها مظهرا زائفا من المصداقية.

قبل التبرع، تحقق من وجود المؤسسة ومن بياناتها الرسمية، واستخدم وسائل الاتصال والتبرع المنشورة على موقعها الرسمي بدلا من إرسال الأموال مباشرة عبر رابط أو حساب ورد في رسالة واتساب.

نصائح إضافية لتأمين حساب واتساب



إلى جانب الحذر من عمليات الاحتيال السابقة، هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد في تعزيز أمان الحساب:

- انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية وحدد من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي ومعلوماتك وحالة نشاطك.

- راجع دوريا قسم الأجهزة المرتبطة للتأكد من عدم وجود جهاز غريب متصل بحسابك.

- إذا وجدت جلسة لا تعرفها، سجل الخروج من الأجهزة المرتبطة غير المألوفة.

- فعل ميزة إسكات المتصلين المجهولين لتقليل المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

- استخدم اسم مستخدم في واتساب إذا كانت الميزة متاحة على حسابك وترغب في تقليل ظهور رقم هاتفك.

- عند الاشتباه في محاولة احتيال، استخدم خياري الإبلاغ والحظر لإرسال بلاغ إلى واتساب ومنع الحساب المشبوه من التواصل معك.

