كنت بخاف من قوتي.. أشرف كابونجا يكشف سر قدراته الخارقة منذ الطفولة

أكد المصارع أشرف كابونجا، رئيس اتحاد مصارعة المحترفين، والشهير بـ«أقوى رجل في العالم»، أن القوة التي يتمتع بها تعد نعمة وفضلًا من الله، وقدرات خاصة لا علاقة لها بالتمارين أو ممارسة الألعاب الرياضية.

وأوضح أنه اكتشف هذه القدرات بنفسه خلال فترة الطفولة، وذلك أثناء عمله في توزيع أسطوانات الغاز، قائلًا: «كنت في العراق مع والدي، وكنت أعمل في الطوب وبيع أسطوانات الغاز».

وأضاف المصارع أشرف كابونجا، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه خلال فترة الطفولة كان يستطيع سحب 5 أسطوانات غاز معًا، دون تعب أو مشكلات.

ولفت إلى أنه كان يخاف من نفسه بسبب القوة التي يتمتع بها، موضحًا أنه كان يلعب مع الأطفال في عمره، وأثناء المزاح كان أحدهم يتعرض للإصابة أو الكسر أو الجروح في جسده دون قصد.

وأشار إلى أنه توقف عن اللعب مع الأطفال بعد المشكلات التي كان يلاحظها، وتعرضه للضرب من والده، مؤكدًا أن القوة التي يتمتع بها تعد من القدرات التي وهبها الله له.

وأكد أن الله يمنح عباده قدرات خاصة تميزهم عن غيرهم، مشيرًا إلى أن ما يمتلكه من قوة يعتبر نعمة وفضلًا من الله.