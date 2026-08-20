ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة.. 5 ملايين يورو تنتظر الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل مالية جديدة في عقد انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي السابق، إلى برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن هناك أرقامًا متداولة بشأن الصفقة لا تتطابق مع المعلومات المتوفرة لديه.

وقال شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن هناك العديد من الأرقام المتضاربة التي انتشرت مؤخرًا بشأن المقابل المالي لصفقة حمزة عبد الكريم، موضحًا أن المعلومات التي يمتلكها منذ إتمام الاتفاق تشير إلى حصول الأهلي على مليون ونصف المليون يورو مقابل انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وأوضح أن الصفقة تتضمن أيضًا بندًا خاصًا بالحوافز والمكافآت، يمكن أن يدر على خزينة الأهلي ما يصل إلى 5 ملايين يورو إضافية طوال مدة تعاقد حمزة عبد الكريم مع النادي الكتالوني، وفقًا لما نص عليه العقد. وتتفق تقارير صحفية سابقة مع وجود مبلغ أساسي قدره 1.5 مليون يورو، إلى جانب مزايا إضافية قد تصل إلى 5 ملايين يورو.

وأضاف شوقي أن قيمة الـ«بونص» مرتبطة بعدد من المعايير الرياضية، من بينها مشاركات حمزة عبد الكريم مع برشلونة، والأهداف والمساهمات التي يحققها، إلى جانب البطولات التي يتوج بها الفريق خلال فترة تعاقد اللاعب.

وأشار الناقد الرياضي إلى نقطة مهمة في بنود الاتفاق، مؤكدًا أن احتساب هذه الامتيازات لا يبدأ بشكل فوري، وإنما يرتبط بمشاركة حمزة عبد الكريم في مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة.

وبحسب تصريحات شوقي، فإن ظهور اللاعب مع الفريق الأول في مباراة رسمية سيكون نقطة البداية لاحتساب الحوافز المنصوص عليها في العقد، وهو ما يجعل مشاركته مع كبار برشلونة ذات أهمية كبيرة، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا من الناحية المالية بالنسبة للنادي الأهلي.

وكان برشلونة قد فعّل بند شراء حمزة عبد الكريم بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال فترة وجوده في النادي الكتالوني، وسط اهتمام كبير بمستقبله وإمكانية تصعيده إلى الفريق الأول.

وتترقب الجماهير المصرية ظهور حمزة عبد الكريم بقميص الفريق الأول لبرشلونة، خاصة أن مشاركته رسميًا قد تفتح الباب أمام حصول الأهلي على مزيد من العوائد المالية وفقًا لبنود الحوافز المتفق عليها في الصفقة.