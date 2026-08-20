شوبير يطمئن جماهير الأهلي على زيزو بعد إصابته في مباراة برشلونة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي خرج بالعديد من المكاسب الفنية من مواجهته أمام برشلونة، رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «أنا شايف إن الأهلي طلع بمكاسب كبيرة جدًا من مباراة برشلونة، أهمها زيزو اللي بدأت ثقته ترجع، بعد الموسم الماضي اللي اتعرض فيه لانتقادات كبيرة، والإصابة الخفيفة لن تمنعه من الاستمرار بنفس المستوى إن شاء الله».

وخسر الأهلي أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس خوان جامبر، حيث نجح أحمد مصطفى زيزو في تسجيل هدف الأهلي الوحيد، بينما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء للبلوجرانا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

واختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا، والذي بدأ في السادس من أغسطس الجاري، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث خاض الفريق خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية.

وحقق الأهلي الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمواجهة برشلونة.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس، على ملعب استاد القاهرة الدولي.