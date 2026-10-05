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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب عدد من المباريات الودية الدولية.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهة منتخب فرنسا أمام نظيره البلجيكي، في واحدة من أبرز مباريات اليوم، والتي تجمع بين منتخبين من كبار القارة الأوروبية، وسط طموحات من جانب كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ـ فرنسا X بلجيكا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

ـ إيطاليا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ أيرلندا الشمالية X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ـ أوكرانيا X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ البوسنة والهرسك X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ رومانيا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ قبرص X لاتفيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ الجبل الأسود X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

ـ أوغندا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 1 ظهرا

ـ اليابان X نيوزيلندا – الساعة 1:30 ظهرا

ـ سريلانكا X موريشيوس – الساعة 6 مساء

ـ ليشتنشتاين X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

منتخب فرنسا منتخب بلجيكا دورى الامم الاوروبية اخبار الرياضة

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