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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

تنطلق مباريات الجولة الأولى من النسخة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر يومي 7 و8 أكتوبر بدلا من يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر كالتالي :



الأربعاء 7 أكتوبر 

ـ بترول أسيوط X الأهلي.. الساعة 5 مساءً
 

ـ بيراميدز X القناة.. الساعة 5 مساءً
 

ـ الزمالك X زد.. الساعة 8 مساءً
 

ـ سيراميكا كليوباترا X المصري.. الساعة 8 مساءً

الخميس 8 أكتوبر


ـ المقاولون العرب X الجونة.. الساعة 5 مساءً


ـ الاتحاد السكندري X وادي دجلة.. الساعة 5 مساء


ـ مودرن سبورت X البنك الأهلي.. الساعة 8 مساء


ـ غزل المحلة X أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساءً

وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي :

المجموعة الأولي: الزمالك - وادي دجلة - زد - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري.


المجموعة الثانية: بيراميدز - سموحة - البنك الأهلي - مودرن سبورت – القناة


المجموعة الثالثة: الأهلي - الشرقية إنبي - الجونة - المقاولون العرب - بترول أسيوط


المجموعة الرابعة: المصري - سيراميكا كليوباترا- منتخب السويس بتروجت - غزل المحلة - أبو قير للأسمدة

كأس عاصمة مصر الأهلي الزمالك بيراميدز

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