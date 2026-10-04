منتخب مصر يختتم معسكره بمواجهة جنوب أفريقيا.. حسام حسن يختبر البدلاء وموسيماني يبحث عن مفاجأة

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره خلال فترة التوقف الدولي، عندما يستضيف نظيره الجنوب أفريقي في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة ودية قوية يسعى خلالها الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن إلى تحقيق أكبر استفادة فنية، قبل استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

حسام حسن يختبر البدلاء أمام جنوب أفريقيا

ويستهدف حسام حسن استغلال ودية جنوب أفريقيا في اختبار عدد من اللاعبين ومنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تحصل على مشاركة أساسية خلال مباراتي التصفيات، إلى جانب الوقوف على مدى جاهزيتهم أمام منافس قوي، في إطار عملية تجهيز جميع عناصر القائمة للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المباراة في توقيت يسعى خلاله الجهاز الفني إلى توسيع قاعدة الاختيارات، ومعرفة مدى قدرة البدلاء على تنفيذ التعليمات والحفاظ على المستوى الفني للمنتخب، خاصة مع اقتراب المنافسات الرسمية واستمرار مشوار التصفيات الأفريقية.

مواجهة خاصة بين حسام حسن وموسيماني

وتحمل المباراة مواجهة خاصة على الخطوط بين حسام حسن وبيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، بعدما سبق أن تواجه المدربان في ثلاث مباريات، عندما كان حسام حسن يتولى قيادة الاتحاد السكندري، بينما كان موسيماني مديرًا فنيًا للأهلي.

ويمتلك موسيماني معرفة جيدة بالكرة المصرية، بعدما سبق له قيادة الأهلي، وهو ما يضفي طابعًا خاصًا على المواجهة، خاصة أنه يعمل حاليًا على إعادة بناء منتخب جنوب أفريقيا وتجهيز مجموعة من العناصر الجديدة للمنافسات المقبلة.

الفراعنة يسعون لمواصلة الانطلاقة القوية

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا بعد أيام قليلة من تعادل منتخب مصر سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل أن يستعيد الفراعنة توازنهم سريعًا ويحققوا فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية.

ورفع الفوز الكبير في جوبا رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، بعدما قدم الفريق أداءً هجوميًا مغايرًا لما ظهر عليه خلال مباراة أنجولا.

وشهدت مواجهة جنوب السودان تألق عمر مرموش، الذي سجل هدفين، ليعود إلى هز الشباك بقميص المنتخب بعد فترة من الغياب عن التسجيل، بينما نجح الفراعنة في تسجيل خمسة أهداف خلال اللقاء، في واحدة من أبرز النتائج الهجومية للمنتخب خلال الفترة الأخيرة.

غياب هيثم حسن وعودة أحمد فتوح

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة هيثم حسن خلال مواجهة جنوب أفريقيا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، في ظل خضوع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي.

وفضل الجهاز الفني عدم الدفع باللاعب في المباراة الودية، حرصًا على سلامته وتجنب تعرضه لأي مضاعفات، على أن يستكمل برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة.

في المقابل، شهدت تدريبات المنتخب عودة أحمد فتوح إلى المران الجماعي، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، إثر الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الفخذ خلال مباراة جنوب السودان.

أبرز تحديات حسام حسن

ويواجه حسام حسن عدة تحديات خلال مباراة جنوب أفريقيا، يأتي في مقدمتها التعامل مع الإصابات والغيابات، خاصة مع غياب هيثم حسن، إلى جانب تقييم حالة أحمد فتوح بعد عودته للتدريبات الجماعية.

كما يسعى المدير الفني إلى اختبار العناصر البديلة التي لم تحصل على فرصة المشاركة الأساسية في مباراتي التصفيات، ومنحها دقائق كافية للحكم على مستواها وقدرتها على المنافسة على مكان في التشكيل الأساسي.

وتبرز كذلك المواجهة التكتيكية أمام موسيماني، الذي يمتلك خبرة كبيرة بالكرة المصرية، وهو ما يجعل اللقاء اختبارًا فنيًا مهمًا للجهاز الفني للفراعنة.

ويأمل حسام حسن في أن يحقق المنتخب نتيجة إيجابية وأداءً قويًا أمام جنوب أفريقيا، بما يمنح اللاعبين دفعة معنوية ويعزز حالة الاستقرار داخل الفريق، خاصة بعد الفوز الكبير على جنوب السودان.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.