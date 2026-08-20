قادما من ليفربول.. ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد إبراهيما كوناتي

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، لاعبه الجديد الفرنسي إبراهيما كوناتي، خلال مراسم أقيمت في المدينة الرياضية.

وانتقل كوناتي إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز استضاف كوناتي في قاعة الاجتماعات، حيث وقع المدافع على العقد الذي سيربطه بالنادي خلال المواسم الأربعة القادمة، حتى 30 يونيو 2030.

وبعد التوقيع، تلقى كوناتي نسخة مصغرة من الملعب، وساعة وقميصاً يحمل اسمه ورقم 16، كما حضر الحفل الرئيس الفخري للنادي خوسيه مارتينيز بيري.

وخلال الحفل، قال كوناتي: "أول قميص كرة قدم امتلكته على الإطلاق كان قميص ريال مدريد، لقد كان هدية من أخي الأكبر، هذا النادي له مكانة خاصة عندي".

وكشف اللاعب عن تطلعاته للفوز بكل البطولات مع ريال مدريد وخاصةً دوري أبطال أوروبا ليكون جزءًا من تاريخ هذا النادي.