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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في طاقم تحكيم مباراة القمة.. وتصرف مثير من لجنة الحكام

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي كريم عبد المحسن عن مفاجأة بشأن طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وموقف لجنة الحكام من طلب الأهلي استقدام حكام أجانب.


وقال كريم عبد المحسن، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي طلب حكامًا أجانب من بدري، واللائحة تسمح بذلك، وخلال ساعات سيتم الإعلان عن طاقم الحكام، ولجنة الحكام لن تدخل في صدام مع الأهلي، خاصة بعد بيان الأهلي في بداية الموسم ضد لجنة الحكام».
وأضاف: «سيتم حسم طاقم الحكام الأجنبي لمباراة القمة، وربما لن يكونوا من الدوريات الخمس الكبرى، بينما الحكام العرب خارج حسابات مباراة القمة».


وأتم: «لجنة الحكام تريد حسم مسألة طاقم حكام القمة مبكرًا، حتى لا يكون هناك أي مجال للخلاف خلال الفترة المقبلة».

الاهلي الزمالك دورى أورا لجنة الحكام اخبار الرياضة

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