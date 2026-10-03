فرج عامر: أندية ليبيا تغري نجوم الأهلي والزمالك بأرقام صعبة على بيراميدز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اتجاه الأندية الليبية الكبرى لاستهداف اللاعبين والمدربين المصريين أصحاب الشهرة الكبيرة، خاصة نجوم الأهلي والزمالك ولاعبي المنتخب الوطني، خلال الفترة الأخيرة.

سموحة

وقال عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأندية الليبية الكبرى تستهدف اللاعبين والمدربين المصريين أصحاب الشهرة الكبيرة ونجوم الأهلي والزمالك من لاعبي المنتخب القومي، وتغريهم بأرقام يصعب على الأهلي أو بيراميدز مسايرتها».

وأضاف: «لعل ذلك خير، حتوسع للاعبين صغار السن ياخدوا فرصتهم، وفرصة ننزل بمتوسطات أعمار اللاعبين»، في إشارة إلى أن رحيل بعض النجوم قد يمنح اللاعبين الأصغر سنًا مساحة أكبر للمشاركة مع الأندية المصرية. ويأتي ذلك في ظل نشاط واضح للأندية الليبية في سوق الانتقالات واستقطاب أسماء بارزة من الدوري المصري.