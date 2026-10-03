موسيماني: مواجهة مصر اختبار صعب.. ولا نملك ما نخسره

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب بلاده، صعوبة مواجهة منتخب مصر المقرر لها غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل اختبارًا قويًا للاعبيه.

وقال موسيماني إن منتخب مصر من المنتخبات الكبيرة، موضحًا أن التحدي بالنسبة له يتمثل في وضع لاعبيه أمام منافس قوي، ومعرفة مدى قدرتهم على التعامل مع هذا المستوى.

وأضاف: «لسوء الحظ، سنواجه يوم الأحد منتخبًا كبيرًا، والتحدي بالنسبة لنا هو أن نلقي بهؤلاء اللاعبين في اختبار صعب للغاية».

وتابع: «التحدي يكمن في ضرورة ترك اللاعبين يسبحون مع القروش في مباراة الغد، لكننا لا نملك ما نخسره، إنها مباراة ودية، ونحتاج لمعرفة ما يمكنهم تقديمه على هذا المستوى»



