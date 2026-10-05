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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة المصري: شوبير يستحق 5 من 10 أمام جنوب أفريقيا.. وكل حراس العالم يخطئون

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
رباب الهواري

أكد حمادة المصري، نجم منتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة لا يتحمل وحده مسؤولية الخسارة أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم ولا يوجد حارس مرمى في العالم لا يخطئ.

قال المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مصطفى شوبير يستحق الحصول على تقييم 5 من 10 في مباراة جنوب أفريقيا، بسبب الخطأ الذي تسبب في استقبال هدف، مؤكدًا أن هذا الخطأ لا يقلل من إمكانيات الحارس أو مستواه بشكل عام.

أشاد نجم منتخب مصر السابق بالمستوى الذي قدمه حمزة عبد الكريم خلال اللقاء، موضحًا أن اللاعب ظهر بصورة إيجابية ونجح في تقديم أداء جيد رغم صغر سنه وقوة المنافس.

كما أشاد حمادة المصري بمهند لاشين، مؤكدًا أنه كان من أفضل لاعبي منتخب مصر خلال المباراة، ووصفه بأنه كان «لاعبًا سوبر» وقدم مستوى مميزًا على مدار اللقاء.

في المقابل، أشار المصري إلى أن إبراهيم عادل لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال مواجهة جنوب أفريقيا، معتبرًا أن اللاعب كان دون المستوى مقارنة بالإمكانيات التي يمتلكها وما سبق أن قدمه مع منتخب مصر.

اختتم حمادة المصري تصريحاته بالتأكيد على مكانة الفراعنة، مشددًا على أن منتخب مصر يظل أحد أكبر منتخبات القارة الأفريقية، وأن تقييم أي مباراة يجب أن يكون في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والعمل على تصحيح الأخطاء.

مصطفي شوبير منتخب مصر اخبار الرياضة جنوب افريقيا

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