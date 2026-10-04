الكويت تكشف سبب إبعاد الفاشينستا المصرية نورهان سليمان عن البلاد

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في إبعاد الفاشينستا المصرية نورهان سليمان وشهرتها بوكاهنتس عن البلاد، إثر تورطها في قضية المساس بالآداب العامة ونشر محتوى مخالف، إضافة لقضية الاتجار بالبشر مع والدتها.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنه تم ضبط 3 سوريين ومصريين اثنين، قالت إنهم "استغلوا مشروعا خيريا لجمع التبرعات العينية وإعادة بيعها، والاستفادة من عائداتها لمصلحتهم الشخصية".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من كشف واقعة استغلال مشروع خيري لجمع التبرعات العينية وإعادة بيعها والاستفادة من عائداتها لمصلحة شخصية تورط فيها 5 متهمين: 3 من الجنسية السورية و2 من الجنسية المصرية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجرائم".