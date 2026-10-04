أحمد موسى: قادة ووفود أفريقيا انبهروا بالعلمين.. وعملناها بشغلنا وفلوسنا ومشروعاتنا

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مدينة العلمين الجديدة لفتت أنظار القادة والوفود المشاركين في القمة الرباعية، مشيرًا إلى أن ما شاهدوه على أرض الواقع يعكس حجم العمل والمشروعات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

وقال أحمد موسى: «إيه الانبهار اللي هم بيشوفوا؟ القادة نفسهم بيتصوروا، والوفود كلها بتتصور، والإعلام الدولي كله موجود، عمال يتكلم عن العلمين».

وتابع: «عملناها بشغلنا، بفلوسنا، بمشروعاتنا، بشركاتنا، بالخبرة الموجودة عندنا»، مشيرًا إلى أن العلمين التي أصبحت اليوم مدينة حديثة كانت قبل سنوات منطقة مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن.

تجاهل مشكلات المواطنين

وقال أحمد موسى: «المكان ده كان من عشر سنين، خرابة، كانت خرابة... شوف النهاردة بقت إيه»، موضحًا أن الحديث عن التطوير لا يعني تجاهل مشكلات المواطنين، وإنما يعني أيضًا عرض ما تحقق على الأرض.

وأشار إلى أن القادة والوفود الذين شاركوا في القمة شاهدوا المدينة بأنفسهم، وتجولوا فيها، وهو ما جعلهم يتعرفون بصورة مباشرة على ما تم تنفيذه من مشروعات.

وأكد أن ما جرى في العلمين يمثل جزءًا من عملية تنموية أوسع شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأن استضافة القادة والوفود في المدينة أتاحت لهم رؤية هذه المشروعات على الطبيعة.