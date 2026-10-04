أحمد موسى: قمة مصر والسودان وإريتريا والصومال تشدد على عدم الإضرار بحصص مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بشأن القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، تضمن تأكيدًا واضحًا على أهمية احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل.

الالتزام بمبدأ عدم الإضرار

وأوضح أحمد موسى، خلال قراءته بيان رئاسة الجمهورية، أن القادة المشاركين في القمة أكدوا ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون والتنسيق والتشاور مع دول المصب، بما يحافظ على الاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان.

وأضاف أن القادة أكدوا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب، مع التشديد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون بين الدول.

ضمان الأمن والاستقرار في البحر الأحمر

وأشار أحمد موسى إلى أن البيان أكد كذلك ضرورة ضمان الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، وحرية وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب، باعتبار أمن هذه المناطق جزءًا أساسيًا من استقرار المنطقة.

تحقيق التنمية المستدامة

وتابع أن القمة ناقشت أيضًا المشروعات الجاري تنفيذها في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأربع، وسبل تعزيز الرخاء والتكامل الإقليمي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

ولفت أحمد موسى إلى أن الرؤساء المشاركين أعربوا عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته بعقد القمة التشاورية، مؤكدين اعتزازهم بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع مصر، ومشيدين بالدور المصري الداعم للاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

وأكد البيان، أن القمة التشاورية الرباعية شهدت كذلك التأكيد على أهمية التضامن الإفريقي وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات.

إعلان العلمين المشترك

واختتم أحمد موسى بالإشارة إلى صدور إعلان العلمين المشترك عن القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال.