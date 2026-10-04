مصادر لصدى البلد: جهود فحص فيديو "ضرب التلميذ" مازالت مستمرة.. والمكان مجهول حتى الآن

علم موقع صدى البلد من مصادره الرسمية، أن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديريات التربية والتعليم ، مازالت مستمرة حتى الآن للوقوف على ملابسات الفيديو الذي تم تداوله اليوم والذي ظهرت فيه واقعة تعدي معلمة بالضرب المبرح على تلميذ ابتدائي .

وأكدت مصادرنا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن جهود فحص الفيديو المتداول مازالت مستمرة منذ الصباح و حتى وقتنا هذا ، حيث يتم مطابقة موقع التصوير الظاهر في الفيديو بفصول جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية لمحاولة الوصول لمدى تصويره داخل احدى المدارس الموجودة في مصر من عدمه

وقالت المصادر لصدى البلد : الفحص مستمر ، ولم يستدل حتى الآن على مكان تصوير أحداث هذا الفيديو .

وناشدت المصادر بضرورة انتظار البيانات الرسمية التي سيتم خلالها الكشف عن حقيقة الفيديو المتداول كاملة ، محذرة من الانسياق وراء أي اخبار وشائعات يتم تداولها بشأن هذا الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ظهر اليوم ، بشأن الفيديو المتداول الذي ظهر فيه تلميذ يتعرض للضرب المبرح من معلمة .

حيث قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي :وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تواصل فحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتعدى على طالب ابتدائي داخل احدى القاعات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الفحص يتم على مستوى كافة المدارس ، لإتخاذ اللازم

جدير بالذكر أنه ، يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لفيديو يكشف عن واقعة تعرّض تلميذ ابتدائي للضرب المبرح بالعصا على قدميه من إحدى المعلمات.

وقد أصاب الفيديو المتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت ندا وهبة : فيديو كارثي بمعني الكلمة ، لواحده مريضة نفسيا ومحسوبة على المنظومة التعليمية زانقة طفل شكله بيقول إنه في أولي أو تانية ابتدائي ونازله فيه ضـرب بكل قسوة ، وكمان بتأمره يثبت رجليه على الكرسي الحديد

وقال مصطفى إبراهيم : حسبى الله ونعم الوكيل فيها إيه ذنب طفل زى ده للضرب ده كله

وقال سعد مصطفى : الضرب والعقاب المؤذي أفشل وسيلة فى البيت والمدرسة ، وصاحبة الفيديو ضعيفة فى علمها واخلاقها وسلوكياتها ولابد من التدخل الحازم.