السفير محمد حجازي: الأمن والاستقرار أساس إقامة التنمية على مستوى القارة الإفريقية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والقارة الأفريقية، وما يرتبط بها من توترات وصراعات، تفرض تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتكتلات الاقتصادية الأفريقية، بما يسهم في الوصول إلى آليات واقعية وفعالة للوقاية من الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف حجازي خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الأمن والاستقرار يمثلان العنوان والأساس لأي عملية تنمية مستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المشاركين في المنتدى الأفريقي في مدينة العلمين الجديدة عقدوا اجتماعاتهم على مدار ثلاثة أيام، حمل كل منها دلالة وأهدافًا محددة.

وأوضح أن اليوم الأول ركز على الجانب الاقتصادي، وشهد مشاركة مسؤولين من القطاعات التنفيذية، وممثلي البنوك ورجال الأعمال والشركات، لبحث سبل إطلاق قدرات القارة وطاقاتها، من خلال الاعتماد على التمويل والتنفيذ الأفريقيين، والاستفادة من المؤسسات المالية الأفريقية.

وأشار إلى أن «إعلان العلمين» أكد منذ بدايته ضرورة تنفيذ المشروعات الخاصة بالقارة بالاعتماد على مواردها الذاتية، في إطار توافق الإرادة السياسية بين الدول الأفريقية.

وتابع أن اليوم الثاني شهد نقاشًا بمشاركة الدول الأفريقية الخمس الرئيسية التي أسست مبادرة «نيباد» قبل 25 عامًا، والتي تحظى حاليًا بدعم الاتحاد الأفريقي من خلال لجنة دعم تترأسها بوروندي.