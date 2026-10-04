أحمد موسى: مصير مصر والسودان والصومال وإريتريا واحد.. ورفض كامل لإنشاء كيانات موازية

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الإعلان المشترك الصادر عن القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، تضمن التأكيد على وحدة الأهداف والمصير المشترك بين الدول الأربع، ودعم التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار

وأوضح أحمد موسى، خلال قراءته بنود الإعلان المشترك، أن القادة أكدوا دعم تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتعامل مع القضايا الإنسانية، إلى جانب العمل على تعزيز التكامل المشترك والمستدام والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الأربع.

وقال إن الإعلان شدد على أن وحدة الأهداف والمصير المشترك بين الدول المشاركة تعني أن ما يؤثر على أي دولة من الدول الأربع ينعكس على الدول الأخرى، موضحًا أن استقرار السودان وليبيا والصومال يمثل أهمية مباشرة لمصر والمنطقة.

وأضاف أحمد موسى، أن القادة المشاركين توافقوا على دعم وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مع رفض إنشاء كيانات موازية، والتأكيد على دعم عملية سياسية مملوكة وقيادة سودانية، دون تدخلات أجنبية.

دعم مؤسسات الدولة السودانية

وأشار إلى أن الإعلان تضمن رفضًا كاملًا لأي دعم للمرتزقة والميليشيات التي تشن الحرب ضد الجيش السوداني والشعب السوداني، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الوطنية والحكومة.

وشدد أحمد موسى على أن الرسالة التي حملها الإعلان واضحة بشأن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي محاولات لتقسيم الدولة أو إنشاء كيانات موازية لها.

دعم سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية

كما أكد أن القمة تطرقت إلى دعم سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو إجراء يستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، في إطار موقف مشترك للدول الأربع تجاه الحفاظ على استقرار المنطقة ووحدة دولها.