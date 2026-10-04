غلق 3 مدارس سودانية مخالفة في العجوزة

شن حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافف بالحى، على الكيانات التعليمية الغير مرخصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 مدارس سودانية بشوارع شهاب والفلاح والمهندس جلال، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتصدي للأنشطة التعليمية التي تعمل بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص القانونية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.