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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محمد عبدالعاطي: سد النهضة تسبب في فيضان وجفاف صناعي بالسودان

سد النهضة
سد النهضة
محمد البدوي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن تشغيل سد النهضة على مدار السنوات الماضية أدى إلى ما وصفه بحدوث «فيضان صناعي» و«جفاف صناعي» في السودان، مؤكدًا أن هذه التأثيرات أصبحت مرتبطة بوقائع حدثت على الأرض.

المياه أكبر من الكميات

وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفيضان الصناعي يحدث عندما يتم تمرير كميات من المياه أكبر من الكميات التي يمكن للنهر استيعابها في توقيت معين، وهو ما يؤدي إلى غمر بعض الأراضي.

وقال: «سد النهضة ده على مدار كذا سنة كان بيعمل فيضان صناعي وكفاف صناعي، عمل جفاف صناعي في السودان، وعمل فيضان صناعي».

وأضاف موضحًا: «الفيضان الصناعي اللي أنا بطلع مية زيادة عن المية اللي هي تمشي النهر، وبالتالي عمل فيضان وغمر الأراضي».

وأشار عبدالعاطي إلى أن الجانب الآخر من المشكلة تمثل في حدوث جفاف صناعي، موضحًا أن التأثيرات ظهرت في السودان، ووصلت إلى قطاعات مرتبطة بمياه الشرب.

وقال: «عملوا جفاف في السودان، خرج معتصم من الخدمة، الناس بقت تشيل جرادل وتدور على مية الشرب كده منين».

وأكد أن هذه الوقائع، من وجهة نظره، لا يمكن إنكارها، قائلًا: «دي حاجات هتصرف، محدش يقدر ينكرها، لأنها أثر عن الواقع مثبتة».

وأضاف أن موقف مصر في النهاية لا يزال قائمًا على التمسك بالسلام والتشاور، مشددًا على أن القاهرة لا ترفض التنمية، وإنما ترفض الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تؤثر على دول المصب.

 الحل يجب أن يكون من خلال التعاون

وقال عبدالعاطي: «إحنا في كل الأحوال متمسكين للسلام والتشاور»، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون من خلال التعاون والتفاهم وليس من خلال الإجراءات المنفردة.

الفيضان الصناعي وزير الموارد المائية محمد عبدالعاطي سد النهضة

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