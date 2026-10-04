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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تقود مصر جهود تمكين القطاع الخاص الأفريقي من قلب العلمين؟.. أحمد إمبابي يجيب

الحياة اليوم
الحياة اليوم
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن استضافة مدينة العلمين لثلاث فعاليات قارية رفيعة المستوى بالتوازي، تُمثّل تحولًا استراتيجيًا في مسار الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، وتدعيماً حقيقياً لجهود التنمية والتكامل الإفريقي.

وأوضح «إمبابي»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» ، أن جمع «منتدى العلمين للأعمال»، و«قمة وكالة النيباد»، و«الاجتماع التنسيقي لقمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي» في زمان ومكان واحد، يستهدف حشد كافة مستويات صناعة القرار القاري؛ بدءاً من رؤساء الدول والحكومات، مروراً بالأجهزة التنفيذية، وصولاً إلى ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال الأفريقية والدولية.

وأشار إلى أن «منتدى العلمين للأعمال» يُعد مبادرة مصرية اعتمدها الاتحاد الأفريقي لتصبح قمة دورية تُعقد كل عامين، بهدف تمكين القطاع الخاص الأفريقي وتوجيه استثماراته ونشاطه نحو المشروعات التنموية القارية، مشدداً على أن التكامل بين المسارات السياسية والتنفيذية والاستثمارية في العلمين يمثل خطوة عملية لتذليل العقبات أمام حركة الاستثمارات والتجارة البينية بين دول القارة.

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