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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة لطلاب الطب البيطري.. 5 سنوات دراسة وسنة امتياز براتب بدلًا من المصاريف

الطب البيطري
الطب البيطري
شيماء جمال

أكد الدكتور أحمد البنداري وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن النقابة اتخذت خطواط جادة مع لجنة القطاعي البيطري، لتعديل مواد الدراسة بكليات الطب البيطري لتكون 5 سنوات دراسية، وليست 6 سنوات، وأن يكون بعد الـ 5 سنوات يكون هناك سنة أمتيار يحصل الخريج خلالها على مبالغ مالية بدلا من دفع مصاريف.


وأضاف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الطب البيطري بالأزهر الشريف، طبق نظام الـ  5 سنوات وسنة الأمتياز، وأن الطلاب الذين في الصف الثاني بالكلية سيتم تطبيق القرار عليهم.


ولفت إلى أن الطب البيطري بالأزهر تجنبو كل ما يحدث حاليا، وأن الخرجين في سنة الامتياز سيحصلون على راتب كل شهر، وأن النقابة ناشدة وزارة التعليم العالي من أل تطبيق هذا الأمر على كليات الطب البيطري العام.


وأشار إلى أن الأمر يحتاج قرار وموافقة برلمانية، حتى لا يكون هناك قضايا من قبل طلاب الطب البيطري العام، بأن يتم التساوي مثل الطب البطري بالأزهر الشريف.


وتابع أن وزارة التعليم العالي لم ترد على القرار، وأن القرار بشكل نهائي في يدوزير التعليم العالي، وفي حالة موافقة الوزير ستأتي الموافقة من البرلمان ويتم التنفيذ.

الطب الطب البيطري طلاب الطب البيطري امتياز نقابة الأطباء الدراسة

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