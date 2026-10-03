وكيل طب بيطري كفر الشيخ سابقًا: الثعابين تنتشر في حقول الأرز والضفادع أبرز الأسباب

حذر الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ سابقًا، من انتشار الثعابين في حقول الأرز بمنطقة الدلتا، موضحًا أن حقول الأرز تعد من المحاصيل الرئيسية في المنطقة، تمثل بيئة مناسبة لتواجد الثعابين وتعايشها.

وقال أيمن الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن انخفاض درجات الحرارة وكثرة أعداد الضفادع، التي تتغذى عليها الثعابين، من العوامل التي تسهم في انتشارها داخل حقول الأرز، مشيرًا إلى أن الغيطان توفر بيئة مناسبة للثعابين.

وشدد أيمن الشرقاوي، على ضرورة إجراء الإسعافات الأولية بصورة سريعة لأي شخص يتعرض للدغة ثعبان، سواء كان الثعبان سامًا أو غير سام، مع سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى، ناصحًا العاملين في الحقول بارتداء جزمة طويلة واستخدام الكشافات أثناء التحرك في الغيطان، بما يساعد على تجنب الثعابين وإبعادها.

وحذر أيمن الشرقاوي، من لمس الثعبان باليد حال قتله، موضحًا أنه قد يكون سامًا، وقد يظل السم موجودًا به، ما يجعل التعامل معه باليد أمرًا غير آمن، والإسعافات الأولية عند التعرض للدغة ثعبان يجب أن تتم بسرعة، من خلال تغطية مكان الجرح وغسله، مع عدم وضع أي مادة عليه، ثم التحرك سريعًا إلى أقرب مستشفى.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يلتقط الشخص المصاب بلدغة ثعبان صورة للثعبان، إذا كان ذلك ممكنًا دون تعريض نفسه للخطر، واصطحاب الصورة معه إلى المستشفى، بما يساعد الأطباء على تشخيص الحالة بصورة دقيقة وتحديد التعامل المناسب معها، بما يسهم في سرعة التعافي.