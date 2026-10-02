تشخيص الأمراض في دقائق.. كيف دخل الذكاء الاصطناعي عالم الطب البيطري؟

كشف الدكتور خالد عبد الحميد، عميد معهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للطب البيطري في دورته العاشرة، مؤكدًا أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها، وناقش عددًا من القضايا المهمة في مجال الطب البيطري.

وأضاف خالد عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤتمر ركز على مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرًا إلى أهمية الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتطوير اللقاحات الحديثة وتعزيز المناعة.

وأوضح أن السيطرة المبكرة على الأمراض في الحيوانات تحمي الثروة الحيوانية وتقلل فرص انتقال الأمراض إلى الإنسان، فضلًا عن الحفاظ على سلامة الغذاء.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من الأدوات المهمة في الطب البيطري، خاصة في تحليل الصور والبيانات الوبائية، بما يساعد على سرعة التشخيص واتخاذ القرارات المناسبة، موضحًا أن تحليل كميات ضخمة من البيانات كان يستغرق سنوات بالطرق التقليدية، بينما يمكن إنجازه خلال دقائق باستخدام التقنيات الحديثة.

وتطرق إلى ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدًا أن القضية ترتبط بأعدادها وتأثيرها على الصحة العامة، خاصة مع إمكانية انتقال عدد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.



