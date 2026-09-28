تحصين أكثر من 72 ألف رأس ماشية بالبحيرة

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2026.

وأسفرت جهود فرق التحصين البيطرية منذ انطلاق الحملة وحتى الآن عن تحصين 72 ألفًا و216 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما تتضمن أعمال الحملة تكثيف أعمال التوعية والإرشاد للمربين بأهمية التحصين والالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

وذلك من خلال فرق التحصين المنتشرة بكافة إدارات الطب البيطري على مستوى المحافظة، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية وتوفير التحصينات اللازمة لها.

وناشدت مديرية الطب البيطري بالبحيرة جميع مربي الثروة الحيوانية التعاون الكامل مع اللجان والفرق البيطرية المشاركة في الحملة، بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة، ويسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من مخاطر الأمراض الوبائية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.