قرش يسبح في شوارع نيوجيرسي الغارقة بعد عاصفة عنيفة.. فيديو

انتشرت مقاطع فيديو لسمكة قرش تسبح في شوارع ولاية نيوجيرسي الأمريكية التي غمرتها الفيضانات بسبب عاصفة شمالية شرقية عنيفة ضربت الساحل نهاية هذا الأسبوع، لكنه لحسن الحظ كان من النوع "غير المؤذي" وبلا أسنان حادة.



زعنفة فوق الماء أمام مدخل منزل

ووثق أحد السكان المحليين المشهد في مدينة سيرف سيتي يوم السبت، حيث أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة ABC News زعنفة القرش الظهرية تبرز فوق سطح المياه بالقرب من مدخل منزل، أثناء سباحته باتجاه أحد المنازل في جزيرة لونج بيتش.

وتسمع في المقطع امرأة تقول بذهول: "هل هذا قرش صغير؟.. يا إلهي إنه قادم نحونا".

قرش يسبح في مياه الفيضانات بنيوجيرسي

فيضانات بارتفاع 4 أقدام وانقطاع للكهرباء

وأوضح الدكتور جريج سكومال، خبير أسماك القرش الأبيض في قسم مصايد الأسماك البحرية بماساتشوستس، أن القرش من النوع الشائع في المنطقة وغير مؤذٍ.

وسبح القرش نحو المنازل بعدما غمرت مياه خليج بارنيجات مدينة سيرف سيتي بارتفاع وصل إلى 4 أقدام.

وتسببت العاصفة الشمالية الشرقية في فيضانات واسعة على طول الساحل الشرقي، مع رياح بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان.