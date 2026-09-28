الحوثيون يلوحون بضرب جسور داخل السعودية ردا على غارات جوية في تعز

هددت جماعة الحوثي باستهداف جسور داخل الأراضي السعودية، رداً على غارات جوية تقول الجماعة إن سلاح الجو السعودي نفذها في اليمن.

استهداف الجسور



ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، الاثنين، عن مصدر عسكري في صنعاء قوله، إن الحوثيين قد يبدأون باستهداف الجسور في السعودية كشكل من أشكال الرد على الغارات.

وبحسب المصدر، استهدفت الغارات السعودية جسوراً يمنية وبنية تحتية مدنية أخرى بزعم أنها منصات لإطلاق الصواريخ، مضيفاً: "لا تُستخدم الجسور المدنية لأغراض عسكرية"، واصفاً الممارسة السعودية بأنها "إفلاس تام".

مزاعم حوثية باستهداف المدنيين



ويأتي التهديد عقب اتهام الحوثيين للرياض بتنفيذ هجوم على سوق عند مفترق ماوية بمحافظة تعز يوم الأحد، أسفر عن أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً، بحسب مزاعم الجماعة.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد زعم أن الهجوم الذي استهدف السوق نفذته السعودية وليس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، متهماً سرباً من مقاتلات إف-15 السعودية بارتكاب "جريمة ضد المدنيين".

في المقابل، تقول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن قواتها استهدفت معسكراً عسكرياً للحوثيين ومركبات عند نفس التقاطع في 27 سبتمبر 2026، فيما أظهرت صور تصاعد الدخان بالقرب من مبانٍ في تعز عقب ما وصفته وزارة الصحة التابعة للحوثيين بأنه غارة على محلات في السوق.