القبض على عروس رقصت بالسلاح الآلي خلال حفل زفافها.. ماذا يحدث في قنا؟

أثارت واقعة ظهور عروس خلال حفل زفاف وبحوزتها سلاح آلي حالة من الجدل، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المشهد، لتتحرك الأجهزة الأمنية وتتمكن من تحديد الأشخاص الذين ظهروا في المقطع وضبط 5 أشخاص على خلفية الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة غربي محافظة قنا، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء حفل زفاف، بينما ظهرت العروس على الكوشة وبحوزتها سلاح آلي.

رقص عروس وبحوزتها سلاح آلي

وأظهر مقطع الفيديو المتداول مشاهد من حفل الزفاف، حيث ظهرت العروس أثناء الاحتفال وبحوزتها سلاح آلي، في الوقت الذي ظهر فيه عدد من المدعوين المشاركين في الحفل.

وبمجرد رصد الفيديو وانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص محتواه للتوصل إلى هوية الأشخاص الذين ظهروا خلاله، وكذلك تحديد مكان الواقعة وتوقيت إقامة حفل الزفاف.

الأمن يكشف مكان الواقعة

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة والأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وتبين أن حفل الزفاف الذي شهد الواقعة يعود إلى العام الماضي، وليس حفلًا أقيم خلال الأيام الأخيرة كما قد يوحي تداول الفيديو حديثًا.

وبعد تحديد الأشخاص ومكان الواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبط المتهمين والتحفظ على السلاح الذي ظهر في مقطع الفيديو.

ضبط العروس و4 آخرين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط 5 أشخاص على خلفية الواقعة، بينهم العروس وسيدة أخرى و3 رجال.

وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، تمهيدًا لفحصه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كُلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل الفيديو المتداول، والوقوف على ظروف ظهور السلاح خلال حفل الزفاف، وتحديد المسئوليات القانونية لكل من ثبتت علاقته بالواقعة.

فيديو قديم يعاد تداوله

وكشفت التحريات أن حفل الزفاف الذي ظهر خلاله الأشخاص في مقطع الفيديو يعود إلى العام الماضي، إلا أن إعادة تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا ساهمت في إعادة تسليط الضوء على الواقعة، ودفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المقطع وتحديد هوية المشاركين فيه.

تأتي هذه الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع المصورة التي تتضمن مشاهد قد تستوجب الفحص والتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتنتظر الواقعة ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية والتحريات التي تجريها الأجهزة المختصة، للوقوف على كافة ملابسات ظهور السلاح خلال حفل الزفاف، والإجراءات القانونية المقرر اتخاذها بحق الأشخاص المضبوطين.