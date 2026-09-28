سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية نموذج متميز للشراكة التعليمية

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قال إيواي فوميو سفير دولة اليابان لدى جمهورية مصر العربية إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تمثل نموذجا متميزا للشراكة التعليمية والعلمية بين مصر واليابان.

وأشاد سفير اليابان، وفقًا لبيان الجامعة اليوم الإثنين، بالمكانة التي حققتها الجامعة المصرية اليابانية باعتبارها مركزًا للتميز في البحث العلمي على المستوى الدولي.

وهنأ طلاب وطالبات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة تخرج دفعتي 2025 و2026، متمنيًا لهم مستقبلا مليئًا بالنجاح والتميز في حياتهم العلمية والمهنية.

وثمن ما تقدمه الجامعة من منح دراسية لطلاب الدراسات العليا من الدول الإفريقية، مؤكدا أهمية هذه المبادرات في دعم الطلاب والباحثين الأفارقة، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية.