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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| ضبط 775 كيلو لانشون في حملة تموينية.. وغرق ربة منزل وابنتها في نهر النيل بقوص

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها إزالة 53حالة تعدٍ على مساحة 12 ألف متر أملاك دولة وزراعة ضمن الموجة 30، ضبط 775 كيلو لانشون و45.5 كيلو جبن شيدر في حملة تموينية، المحافظ يستقبل 5 فائزات برحلات عُمرة مجانية من "صندوق تحيا مصر"، مراجعة خطط مواجهة موسم الأمطار وجاهزية مخرات السيول، مصرع طفل في ظروف غامضة داخل منزله، مصرع ربة منزل وابنتها في نهر النيل بقوص.

 

ضمن الموجة 30.. إزالة 53حالة تعدٍ على مساحة 12 ألف متر أملاك دولة وزراعة بقنا
 

أسفرت حملات ميدانية شنتها الوحدات المحلية لمراكز قنا ونجع حمادي وفرشوط عن تنفيذ 53 حالة إزالة وفك شدات وأعمال بناء مخالفة، بإجمالي مساحات وصلت إلى نحو 12725 متراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

​فى مركز قنا، واصلت الوحدة المحلية بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية، حيث تم تنفيذ 37 حالة إزالة بقرى أبنود وكرم عمران لتعديات على أراضٍ زراعية ملكية خاصة بإجمالي مساحة 8060 متراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتحت إشراف طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز.

ضبط 775 كيلو لانشون و45.5 كيلو جبن شيدر في حملة تموينية بقنا
 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بإشراف حسن القط، مدير المديرية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، حملة رقابية مكبرة استهدفت القطاعات التجارية والغذائية بمختلف مراكز قنا.
 

أسفرت جهود المتابعة الميدانية بإدارة تموين نجع حمادي، عن ضبط كميات ضخمة من المصنعات والمنتجات الغذائية المخالفة، شملت الكميات المضبوطة 203 قوالب لانشون بإجمالي وزن بلغت حصيلته 775 كيلو جرامًا، بالإضافة إلى ضبط 114 علبة جبن شيدر بإجمالي وزن بلغ 45.500 كيلو جرامًا.

برعاية رئيس الجمهورية.. محافظ قنا يستقبل 5 فائزات برحلات عُمرة مجانية من «صندوق تحيا مصر» 
 

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 5 سيدات فائزات برحلات عمرة مجانية، مقدمة من صندوق تحيا مصر، في إطار المبادرات المجتمعية والإنسانية التي ينفذها الصندوق، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وحرص محافظ قنا، على تهنئة السيدات الـ 5 الفائزات بالرحلات المجانية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بما يسهم في أداء مناسك العمرة بسهولة ويسر، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وحرصها على إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.


 

قنا: مراجعة خطط مواجهة موسم الأمطار وجاهزية مخرات السيول
 

عقد اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا تمهيديًا لمتابعة استعدادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة لموسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، متابعة موقف أعمال تطهير مخرات السيول، ومراجعة جاهزية معدات التدخل السريع ومهام الإغاثة، إلى جانب الوقوف على مدى استعداد الجهات التنفيذية وخططها للتعامل مع الأزمات والطوارئ خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.
 

مصرع طفل في ظروف غامضة داخل منزله بقنا

لقي طفل مصرعه، داخل منزله بقرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، في واقعة أثارت حالة من الغموض، وسط تكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الحادث.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة طفل داخل منزله بقرية الحلفاية بحري، التابعة لدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

أم حاولت إنقاذ ابنتها فغرقـتا معًا..مصرع ربة منزل وابنتها في نهر النيل بقنا

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا داخل مياه نهر النيل، بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بشأن غرق شخصين داخل مياه نهر النيل بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص.
 

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