أم حاولت إنقاذ ابنتها فغرقـتا معًا..مصرع ربة منزل وابنتها في نهر النيل بقنا

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا داخل مياه نهر النيل، بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بشأن غرق شخصين داخل مياه نهر النيل بقرية الكراتية التابعة لمركز قوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الغريقين سيدة وابنتها، حيث تعرضت الابنة للغرق داخل مياه النيل، وحاولت والدتها إنقاذها، إلا أن محاولتها انتهت بغرقهما معًا.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثماني ربة المنزل وابنتها من مياه النيل، تمهيدًا لنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

