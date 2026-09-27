قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضم قوات أمريكية.. تحقيق بريطاني واسع في واقعة أمنية قرب قاعدة فيرفورد الجوية
برعاية التحالف الوطني والتعاون مع السفارة الصينية.. مؤسسة أبو العينين تواصل دعم مبادرة «أمل جديد» بعد نجاح الدفعة الأولى
بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان (صور)
شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو
معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد
مشروعات وبرامج وتكنولوجيا الرياضة.. تفاصيل لقاء جوهر نبيل بسفير الهند في القاهرة
إندونيسيا تشيد بقيادة جوتيريش للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته
مباحثات مصرية روسية حول آفاق وإمكانيات الاستفادة من خبرات المسرح الكبير للعرائس في بطرسبورج
بمشاركة عالمية واسعة.. الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية غدا
فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
محمد أنور: الدول العربية تتصدر أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع أوروبيّا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكريم 63 فائزًا وفائزة في مسابقتي «الماهر بالقرآن والسنة»

الماهر بالقرآن والسنة للبنين والفتيات
الماهر بالقرآن والسنة للبنين والفتيات
محمد صبري عبد الرحيم

شارك أساتذة جامعة الأزهر في تكريم الفائزين والفائزات في  مسابقتي (الماهر بالقرآن والسنة للبنين والفتيات) التي أقيمت في مقر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، و الدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم الأسبق، الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتور محمود صديق الهواري أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور سامي الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور مصطفى الشيمي مدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور خالد عبدالكافي وكيل مكتب خدمة الكتاب والسنة برابطة العالم الإسلامي. 

 اكتشاف  المتميزين في حفظ كتاب الله تعالى


هدفت المسابقة إلى اكتشاف  المتميزين في حفظ كتاب الله تعالى، ورعايتهم  وتشجيع الناشئة والشباب على العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز روح التنافس في حفظهما وفهمهما والعمل بهما، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقتين نحو 1200 متسابق ومتسابقة، تأهل منهم 382 متسابقًا ومتسابقة إلى مرحلة التصفيات الأولية، ثم بلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية 272 متسابقًا ومتسابقة، وأسفرت التصفيات النهائية عن 63 فائز وفائزة من ٨ محافظات مصرية.

حفظ القرآن الكريم مع رياض الصالحين

وتضمنت المسابقة عددًا من الفروع المتنوعة التي راعت مستويات المشاركين وأعمارهم، وشملت حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وحفظ القرآن الكريم مع معاني الكلمات، وحفظ القرآن الكريم مع رياض الصالحين، إلى جانب فرع حفظ القرآن الكريم بالأحكام لصغار الحفاظ، بما يعكس شمولية المسابقة واهتمامها بالجمع بين الحفظ والفهم والعناية بالسنة النبوية.


وجرت أعمال التحكيم على أيدي نخبة من المتخصصين في علوم القرآن والقراءات ومراجعة المصحف، من بينهم رئيس لجنة مراجعة المصحف ووكيل اللجنة وأحد أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، فيما شارك في التحكيم النهائي شيخ عموم المقارئ المصرية، وعميد كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر سابقاً، بما أسهم في ضمان الدقة والموضوعية وتطبيق معايير موحدة على جميع المشاركين.

الماهر بالقرآن والسنة للبنين والفتيات الماهر بالقرآن السنة جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء المسلم لا يضيع عند الله.. أمين الفتوى يكشف صور استجابته

الصلاة بعد الفجر

هل هناك صلاة معينة بعد الفجر؟.. أمين الإفتاء يوضح

الماهر بالقرآن والسنة للبنين والفتيات

تكريم 63 فائزًا وفائزة في مسابقتي «الماهر بالقرآن والسنة»

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: تحويلات المصريين بالخارج.. من مورد للنقد الأجنبي إلى قوة إنتاجية

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها عبد القادر تكتب: مواثيق الشورى الأسرية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تباين المشاعر

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

المزيد