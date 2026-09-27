تكريم 63 فائزًا وفائزة في مسابقتي «الماهر بالقرآن والسنة»

شارك أساتذة جامعة الأزهر في تكريم الفائزين والفائزات في مسابقتي (الماهر بالقرآن والسنة للبنين والفتيات) التي أقيمت في مقر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، و الدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم الأسبق، الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والدكتور محمود صديق الهواري أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور سامي الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور مصطفى الشيمي مدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور خالد عبدالكافي وكيل مكتب خدمة الكتاب والسنة برابطة العالم الإسلامي.

اكتشاف المتميزين في حفظ كتاب الله تعالى



هدفت المسابقة إلى اكتشاف المتميزين في حفظ كتاب الله تعالى، ورعايتهم وتشجيع الناشئة والشباب على العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز روح التنافس في حفظهما وفهمهما والعمل بهما، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقتين نحو 1200 متسابق ومتسابقة، تأهل منهم 382 متسابقًا ومتسابقة إلى مرحلة التصفيات الأولية، ثم بلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية 272 متسابقًا ومتسابقة، وأسفرت التصفيات النهائية عن 63 فائز وفائزة من ٨ محافظات مصرية.

حفظ القرآن الكريم مع رياض الصالحين

وتضمنت المسابقة عددًا من الفروع المتنوعة التي راعت مستويات المشاركين وأعمارهم، وشملت حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وحفظ القرآن الكريم مع معاني الكلمات، وحفظ القرآن الكريم مع رياض الصالحين، إلى جانب فرع حفظ القرآن الكريم بالأحكام لصغار الحفاظ، بما يعكس شمولية المسابقة واهتمامها بالجمع بين الحفظ والفهم والعناية بالسنة النبوية.



وجرت أعمال التحكيم على أيدي نخبة من المتخصصين في علوم القرآن والقراءات ومراجعة المصحف، من بينهم رئيس لجنة مراجعة المصحف ووكيل اللجنة وأحد أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، فيما شارك في التحكيم النهائي شيخ عموم المقارئ المصرية، وعميد كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر سابقاً، بما أسهم في ضمان الدقة والموضوعية وتطبيق معايير موحدة على جميع المشاركين.